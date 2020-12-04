周柏豪囡囡Sonya一歲生日　罕有曬側面照獲讚美人胚子

周柏豪2016年同拍拖8年嘅圈外女友Stephanie低調結婚，去年尾誕下囡囡Sonya周芯悅。12月4日係Sonya一歲生日，雖然限聚令期間未能大肆慶祝，但柏豪都為囡囡精心準備靚蛋糕，更罕有公開囡囡側面，網友大讚輪廓好靚﹗

周柏豪太太去年尾誕下囡囡Sonya周芯悅。（IG：@punkhippie）

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柏豪喺IG分享上年入手術室前嘅自拍照話：「上一年的這分鐘我在換衣服準備入手術室見證yaya的出生，在手術室外，手不斷在震，心跳得很快，也拍了這張照片跟家人現場報道自己的心情。一年後再看這張照片真的百般滋味在心頭，但最辛苦的還是我的家人，也感謝各方好友對小囡的愛護。最後我想說這一頂手術帽是全世界最好看的帽子，手術後我也有好好收藏到現在哈哈。」

周柏豪貼出去年入手術室見證囡囡出世前自拍照。（IG：@punkhippie）

雖然未有為囡囡舉行盛大生日會，但柏豪都有花盡心思，訂製大型汽球佈置，精緻兩層蛋糕，喺屋企簡單而溫馨慶祝。更罕有曬出B女側面照。相中Sonya頭髮濃密，輪廓分明，有長長眼睫毛，唔少網民都大讚佢好可愛。