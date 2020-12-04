黃曉明領法蘭西藝術與文學騎士勳章　香港有4位圈中人高Level過佢

黃曉明昨日（3/12）以形象大使身份在北京出席第17屆法國影展開幕儀式，更在法國駐華大使手上接過法蘭西藝術與文學騎士勳章，而日前出席第33屆中國電影金雞獎時仍是鬍鬚Look的他，這天也剃得乾乾淨淨，非常畀面。除了感謝大使頒授勳章，黃曉明亦有向一直支持、幫助他的同行表達謝意，他亦有即場哼出一段來自1966年法國片《虎口脫險》（La Grande Vadrouille）的配樂：「這是我小時候看的第一部法國電影。」

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藝術與文學勳章（Ordre des Arts et des Lettres）由法國政府於1957年設立，以表彰全世界在文化藝術領域享有盛譽，或弘揚對法國和世界文化有傑出貢獻的法國人和外國人。勳章分為三個等級，包括最高等的「司令勳位」、第二等的「軍官勳位」，以及第三等的「騎士勳位」。不少華人亦是得主，王家衛、鞏俐便是司令級，林琪峯、梁朝偉則是軍官級，而李安、章子怡和周迅等便與剛剛領勳的黃曉明「同Level」。

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