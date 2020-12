「TVB小花」鄧伊婷 (Irina)日前趁着假日出外閒逛,寒冬之下明顯換上了冬裝,穿上了長牛仔褲。她還在商場內拍照,寫道:「Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid.(任何女孩都可以很迷人。妳要做的就是只靜靜站着不動,看起來很蠢就可以了。)」但就算她穿上冬裝也好,身材看起來還是十分有線條美。

鄧伊婷身材好「S」。 (IG@irinateting)

