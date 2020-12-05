【多圖】李松蔓突然銷聲匿迹4個月　性感女神親身揭開神隱之謎

原名李天縱的李松蔓（Lena）自今年8月11日出完一個微博帖文後，一直銷聲匿迹，既沒有在Instagram出Post，也沒有更新微博，更沒有在電視城出席任何活動，令不少粉絲非常擔心。昨日（4/12），神隱4個月的李松蔓終於上水，在社交網站貼出一張黑白照並寫道：「疫情肆虐，更能體會人情冷暖，好好陪伴屋企人，珍惜身邊人。」

李松蔓昨日終於在IG出Post：「疫情肆虐，更能體會人情冷暖，好好陪伴屋企人，珍惜身邊人。」（Instagram/@lenali0310）

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

到底這段時間李松蔓去咗邊，難道是北上避開香港疫情？她接受《香港01》訪問時便大談近況：「我而家喺香港呀，邊度都冇去，好乖咁留喺屋企，又唔想返內地隔離14日。（公司冇搵你開工？）有呀，但係我請咗大假，安全啲，疫情緩和啲至返工會放心啲。」她又指自己趁這段時間真正休息一下，讓她更多機會陪伴家人：「多謝大家咁關心我！」

點擊下圖觀看李松蔓微博、IG靚相：