東華2020︱電視冇得睇波波心口碎大石　網上版獨有畫面逐格睇

無綫（TVB）年度大騷《歡樂滿東華2020》今晚（5/12）在翡翠台直播，但原來網上也有直播，而家大部份內容與電視版不同！網上版除了有「Happy Live」成員周志文、周志康和翟威廉獻唱，更有薛家燕將經典「十字步」糅合大熱「螃蟹舞」的搞笑畫面。

【東華2020】薛家燕笑住跳「螃蟹舞」 撈埋「十字步」係咩玩法？

點擊下圖觀看薛家燕跳舞搞笑畫面：

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當然，網上版還有一眾歌手表演的畫面，譚嘉儀、JW王灝兒、鄭俊弘和胡鴻鈞等均有獻唱自己的首本名曲，值得留意是作得又唱得的周柏豪亦有份表演，可是無論是自己獨唱的《劫後餘生》、《讓愛高飛》，還是與容祖兒合唱的《天窗》，都比原版低幾度，當樂隊稍稍提高音調，他即問：「係咪升咗Key呀？」非常穩陣。

不過，周柏豪的表演始終不及波波（黃凱儀）挑戰心口碎大石的畫面震撼，塊石200幾公斤，黃庭鋒扑足7下先碎，隔住個Ｍon都覺得非常緊張。

點擊下圖逐格睇網上版獨有畫面：

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點擊下圖觀看波波靚相：