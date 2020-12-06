香港愛情故事︱羅天宇首擔正　監製林肯：佢試鏡時好快畀到信心我

ViuTV王牌節目兼真人騷《全民造星III》，現時劇情發展至A、B兩組已完成「第二輪小組對決」，只待五位評判決定到底最後一場大戰會由A3抑或B2勝出，繼而主宰哪一位導師需要淘汰多六人出局，戰況相當緊湊，令人看得相當肉緊。 事實上，ViuTV從沒公開《造星III》收視（去年《造星II》總決賽最高收視為3.6點），惟近月於網上討論度熾熱，反觀無綫電視翡翠台於同時段（晚上10:30）的節目，由10月19日一直到11月22日，《阿爺廚房》第五輯都維持在17點左右，但隨意在網上䁽下眼，發現真的幾乎冇人講 ── 你知不知上星期該時段原來播映《鼎爺做節攻略》？再看看他們「洗版式」播映、聲稱數碼頻道於黃金時段擁有70%35歲以下年輕觀眾的收視宣傳廣告，有如掉進另一個平行時空裏，滿腦疑問。 就在《造星III》進入總決賽前最後十集的時候，無綫決定反擊，日前在「再見2020」的記者會上宣布，周一晚（7/12）開始，逢晚上10點將會播出12集新劇《香港愛情故事》，以「劇情與畫面尺度最大」和「主角的平均年齡最輕」（三位主角：羅天宇、龔嘉欣、王敏奕的平均年齡為30.7歲，《踩過界II》為33歲，《使徒行者3》則為40.6歲）作為賣點，再加上全實景拍攝、畫面細緻度高和劇情寫實貼地，冀能吸引一班後生觀眾轉台，其實這套劇原本是「2021無綫節目巡禮」14部劇集之一，今勻可算是提前推出，就連《晚間新聞》亦要讓路，足見今仗只許勝不許敗。這場突如其來的「2020年終極電視大戰」，最終賽果有待揭曉，但跟主攻年輕人的《造星III》同時段正面對撼，至少在媒體報道上，大台能夠扳回一城。 的而且確，看過《香港愛情故事》的預告，發現整體觀感有別於其他無綫劇集，三位主角皆為首度擔正，而這亦是林肯（Lincoln）升任監製後的第一套作品，問他為何會起用羅天宇（Joey）飾演主角陳子朗（Ronny），Lincoln受訪時透露，Joey在試鏡時表現最為關鍵：「我同靜怡（編審）即場畀啲戲天宇試，佢好快就畀到信心我哋！」 撰文：游大東

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《全民造星III》剛於上星期播出第二輪小組對決，尚有10集便會播映完畢，戰況緊湊，成功吸引一班年輕觀眾晚晚準時收看，氣勢一時無兩，就連無綫也要變陣迎戰。

Lincoln坦言，希望今次自己首次監製的劇集《香港愛情故事》，能夠讓觀眾看到一個全新的羅天宇。「佢今次做得真係唔錯，同龔嘉欣嘅Chemistry都好好，做到真係好似一對拍咗拖好耐嘅情侶。」（《香港愛情故事》劇照）

《香港愛情故事》的故事圍繞陳姓一家五口，透過4段感情關係，反映今時今日都市男女關係的各種問題。（《香港愛情故事》劇照）

全民造星III︱率先披露總決賽舉行細節 花姐：場地都Book咗喇！

羅天宇2008年參加「香港先生競選」獲得少年組冠軍後成功入行，然而過去12年，他給予外界的印象，似乎只有「頻頻換畫」的花邊新聞以及「女神收割機」的外號，至於演技……監製Lincoln也承認，這些報道確實會令外界對天宇有誤解。「其實我好早已經識佢，第一次見佢係喺《潛行狙擊》（2011），我係第一次做PA，嗰陣時我哋兩個仲係好新，之後一直都有喺公司撞到，但一路都冇合作。」

直至2018年羅天宇參演方駿釗監製的《跳躍生命線》，Joey在劇中飾演見習救護主任譚家俊，與陳瀅飾演的急症室護士向滿月，二人自細便青梅竹馬的關係，成功引起觀眾注意，「當時佢開始有啲Noise，同一時間，我就開始Cast緊《香港愛情故事》嘅男主角，都有見過唔同嘅人選。」云云參與試鏡的人當中，羅天宇最令他印象深刻。

羅天宇與龔嘉欣於《香港愛情故事》裏本為情侶，之後結為夫婦，奈何無法負擔高樓價，結果房事要到家外進行，而為實踐建立「二人世界」，他倆漸漸出現矛盾。（《香港愛情故事》劇照）

羅天宇進步大 與龔嘉欣充滿火花

「我記得天宇嚟到嘅時候，佢畀我嘅印象係完全唔同咗，成熟咗好多，我覺得佢Handle到呢一個年紀嘅男仔（角色），意思係，成熟得嚟，仲有少少小朋友嘅一面。」感覺歸感覺，是否真的有能力駕馭角色，還得看看試鏡的表現，Lincoln與編審何靜怡讓天宇即席試演一場，完成後，確定由他演出劇中男主角陳子朗。「天宇自己都話以往都未試過咁樣Casting，之後我哋兩個都揀咗佢，因為佢喺Casting嘅時候，好快就畀到信心我哋，做得好自然，同埋好令人信服到陳子朗個角色就係咁。」

Lincoln坦言，希望今次自己首次監製的劇集《香港愛情故事》，能夠讓觀眾看到一個全新的羅天宇。「佢今次做得真係唔錯，同龔嘉欣嘅Chemistry都好好，做到真係好似一對拍咗拖好耐嘅情侶。」為何會想到用龔嘉欣飾演羅天宇的另一半？原來他跟Katy之前已合作過很多次，「《幕後玩家》（2016）、《誇世代》（2017）都有同佢合作，咁我第一次做監製，雙方互相信任都好重要，都感恩今次每個演員都相信我。」

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監製林肯早於《女人俱樂部》已和王敏奕合作，「咁啱呢個Project有呢個角色（陳子欣），我覺得敏奕好適合，就決定同公司傾。」王敏奕的角色是位攝影師，跟謝東閔、黃嘉樂、黃子恆有錯綜複雜的感情線。（《香港愛情故事》劇照）

（《香港愛情故事》劇照）

起用「千禧BB」游嘉欣 導演：真係膽博膽！

Lincoln亦點名提到劇中兩位女演員：王敏奕與游嘉欣，他們都是羅天宇的妹妹。Lincoln透露，他跟敏奕其實早有淵源。「喺《M Club》（即《女人俱樂部／2014）嘅時候已經識佢，當時我仲做緊PA，一直都想同佢再合作，咁啱呢個Project有呢個角色（陳子欣），我覺得敏奕好適合，就決定同公司傾，之後佢就返咗TVB，而家仲簽埋星夢，我希望佢嘅發展都會愈嚟愈好。」

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至於游嘉欣，翻查資料，她是「千禧BB」，今年才得20歲，2019年透過成為「big big channel」旗下的KOL而加入無綫，《香港愛情故事》是她首度拍劇。「佢之前未拍過劇，亦都唔認識咩係戲劇，所以今次真係膽博膽，亦都用咗較多時間（溝通），因為我想用一個好青春嘅少女做阿妹（角色陳子婷），而佢真係有嗰種青春氣息，對我嚟講，佢嘅第一次演出算係好達標，拿揑得幾好，出到嚟嘅效果我都滿意，將來佢喺幕前嘅發展應該幾好，觀眾可以留意下。」

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