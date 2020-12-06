男排女將︱余潔滢「撞樣」胞姊余香凝　曾青春亮相《美女廚房》

ViuTV原創劇《暖男爸爸》中，余香凝（Jennifer）飾演鄭中基（飾演林世榮）的亡妻「鯨魚」，鄭中基在大排檔憶亡妻痛哭一幕，《無賴》一曲落下，不少觀眾看畢大呼催淚。緊接《暖男爸爸》的是鄧麗欣及MIRROR主演的熱血劇《男排女將》 ，其中個性古靈精怪又細心、「力圖」隊助教「安安」早前可愛登場，相貌十足十「鯨魚」余香凝，令觀眾疑惑：「又係余香凝？」

余香凝在《暖男爸爸》中飾演鄭中基過世的妻子。（影片截圖）

暖男爸爸︱余香凝竟是鄭中基亡妻網友淚崩 章尾而Suzuki演出驚喜

其實「安安」余潔滢（Zoe）確是余香凝胞妹。現年23歲的Zoe當年受家姐影響下入行做模特，憑住美貌於2018年《美女廚房》第三季中擔任其中一位美女學徒，更於美女學徒畢業試中勝出成為美女學徒榮譽生。

Zoe亦曾在ViuTV劇集《黑市》中客串過一角。雖然她幕前經驗不多，不過勝在夠青春可愛，兩姊妹因超似樣而經常被誤認為雙胞胎，實際上二人相差4歲。

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而Zoe與Jennifer兩姊妹感情甚好，上月Jennifer結婚，Zoe更為其「星級姊妹團」之一，其他姊妹為陳詩欣、鄧穎堯以及廖子妤。Zoe當日更在Instagram曬相祝福家姐、以及在婚宴上致辭，更因此搞喊家姐，又透露二人經常會互訴心事，足見二人姊妹情深。

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