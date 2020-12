【權力遊戲前傳】Targaryen巨龍終極曝光　於明年開拍2022年上架

HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)於去年經已播完,雖然最終季欠決劇情細節,人物角色沒有變化之餘,更出現多個穿崩位,但無損其神劇地位。今年年初HBO宣布開拍共10集的前傳《House of the Dragon》,日前官方發布了兩張最新概念圖,劇迷最關注的Targaryen巨龍亦終極曝光!

據知《House of the Dragon》根據George R.R. Martin的新書《Fire & Blood》改編,故事背景設定在《權力遊戲》300年前。主要講述Targaryen家族的興衰,相信Targaryen內鬥戰爭「Dance of the Dragons」將會成為劇中的焦點,而龍在劇集中會有大量戲份。另外,劇組亦宣布HBO迷你劇《The Outsider》男星Paddy Considine將會飾演首位登上鐵王座的Viserys I Targaryen。

《House of the Dragon》預計在2022年上架。(HBO圖片)

Viserys I Targaryen這個角色是受人敬愛的第五任Targaryen家的國王,繼承往後心願就是繼續傳承祖父Jaehaerys Targaryen的偉業,可惜下場未必一定好。另外,劇集即將於明年開始拍攝,並預計在2022年上架,但暫時還未知道拍攝工作會否受新冠肺炎疫情影響。