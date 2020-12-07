【權力遊戲前傳】Targaryen巨龍終極曝光　於明年開拍2022年上架

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）於去年經已播完，雖然最終季欠決劇情細節，人物角色沒有變化之餘，更出現多個穿崩位，但無損其神劇地位。今年年初HBO宣布開拍共10集的前傳《House of the Dragon》，日前官方發布了兩張最新概念圖，劇迷最關注的Targaryen巨龍亦終極曝光！

據知《House of the Dragon》根據George R.R. Martin的新書《Fire & Blood》改編，故事背景設定在《權力遊戲》300年前。主要講述Targaryen家族的興衰，相信Targaryen內鬥戰爭「Dance of the Dragons」將會成為劇中的焦點，而龍在劇集中會有大量戲份。另外，劇組亦宣布HBO迷你劇《The Outsider》男星Paddy Considine將會飾演首位登上鐵王座的Viserys I Targaryen。

《House of the Dragon》預計在2022年上架。（HBO圖片）

Viserys I Targaryen這個角色是受人敬愛的第五任Targaryen家的國王，繼承往後心願就是繼續傳承祖父Jaehaerys Targaryen的偉業，可惜下場未必一定好。另外，劇集即將於明年開始拍攝，並預計在2022年上架，但暫時還未知道拍攝工作會否受新冠肺炎疫情影響。