傳房祖名成內地「封殺令」目標之一　執導電影上映在即卻零宣傳

內地廣電總局早前發出「封殺令」，大力抵制失德藝人亮相機會。除了2018年被捲入逃稅風波的范冰冰之外，想不到連6年前出軌、曾飾演周星馳《西遊·降魔篇》的男星文章都成整頓目標，下令要將其新劇《裝台》的有關戲份全數刪除。

內地藝人文章疑被內地封殺 7年前曾偷食《裝台》戲份全被刪

文章疑似遭內地當局封殺。（影片截圖）

有傳是次內地當局之所以擴闊打擊範圍，是因有網民投訴，質疑點解房祖名、文章、白百何、陳赫、李小璐等失德藝人不入抵制範圍內，故官方受壓下只好加強打壓力度。所以倒霉的房祖名可能同樣需因6年前、與台灣藝人柯震東的吸毒事件而遭當局追究。

房祖名首次任導演拍攝的電影《北京朝9晚5》上映在即卻零宣傳，有傳是因內地要追究他6年前吸毒事件，故房祖名成內地封殺目標之一。（IG/@jaycee_chan）

據悉，房祖名首次執導的電影《北京朝9晚5》，原定安排於本月24日平安夜上映，但上映在即卻零宣傳，情況似乎不尋常，估計電影被撤檔。雖然有父親成龍多年來幫手周旋，但似乎亦壓不住外界非議聲音，故房祖名能否被解封亦出現變數。

另外，有傳白百何因三年前背夫陳羽凡出軌，被爆與小鮮肉模特張愛朋秘遊泰國，官方正考慮追究此事並封殺白百何。

另外有傳內地當局同樣要封殺藝人白百何，全因她三年前曾背夫出軌的失德行為。（白百何微博）

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