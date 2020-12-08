錢國偉設靈｜紀念場刊滿載生前珍貴回憶　陳志雲寫序直認感虧欠

前TVB金牌監製錢國偉（Wilson）在10月27日因胰臟癌病逝，終年58歲。Wilson家屬今日（8日）在沙田大圍寶福紀念館設靈，他的生前好友都有到場與他道別，而到場致祭的賓客獲發一本紀念場刊，當中有不少Wilson生前的珍貴照片，包括年輕時期的舊照、與圈中好友及家人的合照、親友悼文等。

攝影：葉志明、陳順禎

錢國偉（Wilson）家屬今日（8日）在沙田大圍寶福紀念館設靈。

場刊的序言由陳志雲撰寫，當中他提及對Wilson感虧欠，更連累對方要離開TVB的工作崗位，而他所講的就是2010年被舉報涉嫌在電視節目製作與個人宣傳活動中做出貪污腐敗行為，令曾擔任節目《志雲飯局》監製的Wilson成為廉政公署調查的對象之一。不過Wilson從來沒有埋怨他，更安慰他。

陳志雲為場刊寫序，當中他提及對Wilson感虧欠。

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Wilson曾製作不少節目包括《獎門人》系列、《美女廚房》、《味分高下》等，更有不少戲劇作品為人熟悉，當中的《四葉草》系列成功提攜不少新人，黎諾懿、唐詩詠、姚子羚、陳自瑤等都有撰文悼念Wilson，而他的一班好兄弟包括古巨基、梁漢文、許志安、蘇永康、張衛健等亦表達了對他的不捨。Wilson的遺孀陳苑蔚寫道：「阿B，您對我來說實在是太美好但又太短暫了！但您要放心，我會努力把Abbygale照顧成一個快快樂樂的孩子，把你的開心基因在她身上再發光。我知您永遠會在看守着我們，而我跟您來生一定要再遇上，手牽手到白頭！」

場刊中有不少Wilson生前的珍貴照片。