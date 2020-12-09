蘇可欣100分男友驚爆為江嘉敏仇家　曾在IG用粗口鬧爆鄺潔楹

江嘉敏（Karman）去年9月被指拖住電競公司高層男友Anthony，暗媾男友老友X先生。據報道指，她更要求X先生打本50萬開琴行，以及要100份小禮物作手信，其中包括Hermes手鈪、拖鞋、粉底等，甚至暗示X先生要一部價值80萬的七人車。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

近日有傳江嘉敏的仇家是蘇可欣的男友Geo。(江嘉敏IG)

但江嘉敏於事件曝光後，強調X先生是借消費她以出名，更公開男方真名原來叫王仁灝（Geoffrey）。這位Geoffrey曾與不少女藝人合照，其中包括王敏奕、鄺潔楹（Judy），但卻與Judy結怨，曾於Instagram爆鬧她是臭X，更指她「聞起來像屎一樣臭」。

點擊下圖看Karmen的靚相︰

+ 31 + 31 + 31

蘇可欣（Eunice）與男友愛得甜蜜，經常高調放閃。（IG@eunice_shy）

蘇可欣拍拖一年高調曬愛 網民猜好事近：有冇食食下嘢咬到隻戒指

但近日有報道爆出，與江嘉敏結怨的Geoffrey原來是現年27歲落選港姐蘇可欣（Eunice）的100分男友Geo。Eunice早前已經高調認愛，更曬與男友Geo拍拖一周年送的玫瑰花以及浪漫一刻，真是幸福滿溢，但想不到蘇可欣的男友Geo便是江嘉敏的仇家，關係真是錯綜複雜。

點擊下圖觀看蘇可欣高調曬愛相：

點擊下圖觀看蘇可欣靚相：