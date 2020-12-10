廖慧儀被網友發現行山相背景與孔德賢相似　相隔4日出Po疑似避嫌

有「狂野港姐」之稱的落選港姐廖慧儀舊愛Sam早前疑似為情受困，於油麻地一座大廈墮樓輕生，終年27歲。Sam胞妹之後公開Sam的千字遺書，內容充滿對廖慧儀的指控，更爆出廖慧儀疑似暗撻孔德賢才狠飛Sam，其中提到廖慧儀用無數大話瞞著他，相約另一人出街，令Sam留下心理陰影。

廖慧儀舊愛Sam生前錄音疑曝光 自責做得差：唔應該係咁鬧女友

廖慧儀與Sam曾愛得甜蜜。（IG@samcheungkc）

究竟廖慧儀有否搭上孔德賢，至今仍然是個謎，然而自從Sam輕生消息傳出後，廖孔兩人均急急撇清關係，但有網友翻查兩人的舊Instagram帖文，發現廖慧儀於10月31日分享了位於石澳的龍脊的行山打咭相，與疑似做第三者的孔德賢於11月4日上載的行山相背景一樣。

網民觀察兩人行山背景，發現不但對面海的兩座山景一樣，連當日天空的雲霞亦相同，懷疑兩人當日相約一齊行山，而相隔4日出Po是為了避嫌，真是信不信由你。

點擊下圖回顧Sam的IG尋短訊息，以及之前廖慧儀與網民罵戰的留言：

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東華2020︱廖慧儀負面新聞纏身缺席直播 照樣表演到功夫勁離奇