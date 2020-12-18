專訪｜王敏奕曾國祥避過七年之癢：我哋一齊咁多年都無淡過

王敏奕 （Venus） 於無綫劇集《香港愛情故事》中飾演一位攝影師，並愛上了飾演藝術家的謝東閔，Venus直言現實中的自己跟角色不太一樣：「我唔識玩咁多Mind Game，我好直，如果鍾意你會好易Feel到，我係一個好多愛嘅人。」

今次拍劇是Venus繼2014年的《女人俱樂部》後，事隔6年再重返TVB拍劇。而她在新劇中與謝東閔不乏親熱鏡頭，問到她可需要先跟老公曾國祥備案，她說：「唔使，我認識佢day 1已係演員，彼此都互相理解同尊重，我拍戲只需要向對手同埋導演交代。我哋都唔會呷對方醋，工作時追求專業，如果唔係就唔好搵行內人做另一半喇。我亦唔會因為自己嘅身份限制咗接演咩類型嘅角色同戲種。」

Venus在新劇中與謝東閔不乏親熱鏡頭。(王敏奕ig)

做港女有時都幾好

Venus和老公曾國祥由拍拖到結婚至今相愛7年，依然甜蜜恩愛，她分享了自己的愛情觀表示：「我係一個感性嘅人，對好多嘢好有感受易感動，鍾意浪漫，會諗人哋感受多啲，想照顧對方嘅感受先。（咁即係唔係港女？) 雖然港女呢個詞語被標籤咗有貶義，但係我都係一個香港女仔，有時做吓港女幾好吖。」對住老公，Venus坦言也有小鳥依人的一面：「我平時咩都唔理，無乜所謂，隨波逐流嗰隻。（作為老婆畀自己幾多分？) 梗係100分啦，我畀佢都係100分，最欣賞佢唔做作，有嗰句講嗰句，謙卑，有才華。嘩，我欣賞佢好多嘢喎。」

Venus與老公曾國祥好sweet。(王敏奕ig)

曾國祥返大陸拍劇最難捱

Venus形容她和老公的愛情故事並非很轟烈那種，兩人更是從來無鬧過交：「我哋嘅相處好舒服，係細水長流嗰隻，一齊嘅時候好開心好歡樂，大家性格上都好夾，都係唔計較嘅人，好尊重相方，同埋我哋都鍾意食嘢。」七年之癢並沒有發生在他們身上，Venus亦沒有擔心過：「要驚都唔係依家驚，無呢個危機，係初時佢返大陸拍戲，要分開好耐，嗰時見得少，生活模式唔同咗，所以唔習慣。我哋一齊咁多年都無淡過，永遠都有好多嘢講，分享生活同工作嘅嘢。」而他們的相處之道就是不要那麼計較，也不要那麼消極，要有耐性和有信心，想法正面。Venus自小父母已離異，她直言對她的愛情觀亦有所影響：「我會好希望如果有機會建立自己嘅家庭，要點樣去好好維繫，依然相信愛情。」

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Venus與老公都好珍惜對方。(王敏奕ig)

最令人難忘經歷反而係前度

愛情對於Venus來說當然很重要：「愛情事業友情家庭缺一不可，分唔到先後。我覺得結咗婚係令到一段關係昇華咗，多咗個家庭同身份，但並唔代表愛情已經消失咗，愛情係雙方嘅相處珍惜同愛對方，要記得對方係自己嘅愛侶伴侶，而唔係只係一個家庭成員，依然係需要繼續去好好愛佢同努力維繫。」她和老公之間有很多感動的事，對方至今仍不時會有驚喜給她：「會估佢唔到，我哋都好珍惜大家嘅存在。」不過說到難忘的經歷，卻是Venus與前度男友的一段舊情：「因為係一段失敗嘅感情，受過傷害，痛過所以難忘。當時係第一次發現原來一個人唔鍾意自己，就做咩都無用，我自己係屬於付出型，嗰次令我明白到愛情無得強求，亦都好改變我嘅愛情觀。自始我相信真愛係個天賜畀你嘅，真愛係無條件嘅。」

Venus的一段失敗戀愛經歷改變了她的愛情觀。(葉志明攝)

事業上對得住自己

Venus的老公貴為金像獎最佳導演，老爺則是曾志偉，兩人均在圈中極有份量，外人多會認為靠兩人的身份地位和關係，對Venus在演藝事業路上估計也有好處吧？對此Venus表示：「咁多年嚟大家對我嘅努力有目共睹，會知道我做緊咩。其實佢 （老公曾國祥） 都係一個例子，佢亦都一直默默耕耘直至到有今時今日嘅成績，佢比我更艱難。我自己覺得一路以嚟都對得住自己，知道究竟我對夢想追求有幾努力。呢個身份係令到大家有多一個角度去睇我，但其實好多工作機會都係靠自己以前努力累積同種落嘅。」

Venus多年嚟的努力，大家有目共睹。(葉志明攝)

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