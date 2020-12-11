【我就是演員】于正開火炮轟李汶翰食兩家茶禮　回去當唱跳歌手

內地金牌製作人于正，近日當上了演技真人騷《我就是演員3》的導師，一向甚為容易招惹是非的他，講明自己是一面照妖鏡，絕不允許藝人來糊弄過關，他會非常嚴格。想不到言猶在耳，已有一位演員李汶翰被他指食兩家茶禮，事件隨即上了熱搜，網民破天荒大讚于正講得好。

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李汶翰話希望大家留意他的演技。（官方微博）

內地綜藝節目《我就是演員3》，今次的導師甚為猛料，包括有章子怡、曾國祥，還有頗多是非的製作人于正，他上節目前已講明絕不允許任何糊弄過關的人來台上耍猴，想來蹭熱度、翻紅的，借機獲取名利的，都給他死了這份心，他會像照妖鏡，找出不合格藝人。想不到馬上出現第一個被于正點名批評的藝人李汶翰。

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藝人往往會上多個綜藝節目吸金，但于正就批評內地偶像歌手李汶翰不專業，事緣李汶翰除了錄製《我就是演員》，同一時間還要上《追光吧！哥哥》，導致要排戲時李汶翰多次缺席，而他那組人成績亦不夠理想，于正直言叫李翰汶去當唱跳歌手，別再演戲了。節目仍未播出，已經感到甚重火藥味，令人十分期待。

于正開火炮轟李汶翰，因拍其他綜藝，缺席《我就是演員》排戲。（于正微博）

同場加映莊韻澄中空裝美圖：