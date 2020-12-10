劉愷威新劇譜忘年戀　內地興起大叔配蘿莉反映擇偶實況

內地劇《這就是生活》熱播，男女主角分別是劉愷威及陳都靈，是一齣都市愛情甜寵劇，劉愷威雖然外表年青，其實他已經46歲，跟陳都靈相差19年，二人不但沒有違和感，而且感覺十分合襯，拍劇時更傳出緋聞。其實近年的內地劇，已經不再是小鮮肉掛帥，取而代之是大叔配蘿莉，觀眾口味改變原來跟生活息息相關，下文為大家解開箇中原因。

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電視劇《這就是生活》，反映近年內地女生擇偶口味改變。（劇照）

劉愷威在內地發展後，拍過多齣膾炙人口的劇集，而他亦由小生變成中生，仍然能當一線男主角，原來跟內地女性擇偶條件改變有關，40多歲的中年男士，事業經濟基礎穩固，甚至已是管理層，對感情事亦比年輕男性較為懂得處理，而這個年齡層的男性，很多外表仍然健康帥氣，所以年輕女性擇偶門檻已跨越到中年男士，因此近年電視劇也出現了大叔配蘿莉的現象，不再一味由小鮮肉擔正當男主角。

辦公室玩地下情，情節熟口熟面。（劇照）

內地劇《這就是生活》是一個中年男上司跟女新人相戀結婚的故事，內容離不開鬥氣冤家，相知相愛之後拉埋天窗，劉愷威飾演的工作狂，跟經常撞板的女下屬陳都靈，完全提供了女觀眾的幻想空間，婚後婆媳關後、懷孕湊B，為瑣事吵架，之後又言歸於好，令觀眾深有共鳴。劉愷威跟楊冪離婚後，曾跟陳都靈傳出假戲真做，而粉絲一面倒送上祝福，證明二人甚為合襯，不過中生外形也是該劇集的關鍵，若然只是油膩大叔，肯定會扣不少分數。

下圖有今年大叔配蘿莉電視劇：

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同場加映余香凝靚相：