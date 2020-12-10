拳王｜姚子羚抗拒Keep住短髮造形：拍完之後我會留返長

TVB新劇《拳王》今天（10日）舉行拜神儀式，今次由姚子羚出演女主角，子羚為了這劇集刻意剪短頭髮，她說：「見我剪咗一頭短髮都知我係一個比較硬朗少少嘅女仔，同埋基本上我成套劇都會坐係觀眾席做觀眾睇佢哋打拳，但都幾辛苦，不過最辛苦都係男士，因為見佢哋都操得好辛苦。」

劇中子羚不用負責打拳部份，笑言交給男生負責。（陳順禎攝）

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平時拍劇子羚都是長髮造形，剪短後她笑言都覺得不錯：「大部份人都覺得襯我，覺得我爽朗咗，洗頭吹頭又快咗。（會覺得吸引到男士？）可能會打開新市場，我冇諗，我自己其實鍾意長頭髮，因為女性化啲，但短髮就男仔頭，不過拍完之後我會留返長。」

子羚拍攝時候見到每一個男演員都將肌肉練到好勁，表示每次拍親都唔知望邊好。（陳順禎攝）

最近胡杏兒在內地綜藝節目《演員請就位》第二季中擊敗一眾實力派演員奪得冠軍，作為好姊妹的子羚很替她開心，「呢4個月佢真係好努力，要自己一個留喺內地不容易，冇得陪屋企人，但一切都好值得，我覺得好羨慕佢，有咁多大導演係到，我都希望有一日好似佢咁參加呢個比賽。」

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