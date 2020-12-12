【夏空】楊思琦李麗珊產後復工唱歌　在職媽媽家庭事業兩兼顧

兩位星級靚媽楊思琦及李麗珊（Lisa）今年先後生BB。

兩位星級靚媽楊思琦及李麗珊（Lisa）今年先後生BB，最近齊獲邀人氣日劇《夏空》演唱劇集港版主題曲《仲夏陽光》及插曲《尋覓那人》。日前二人接受香港開電視《娛樂頭條 E-news Headline》主持馬梓軒（William）訪問，兩位靚媽大談生活和產後心情。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

兩位星級靚媽楊思琦及李麗珊日前二人接受香港開電視《娛樂頭條 E-news Headline》主持馬梓軒（William）訪問，兩位靚媽大談生活和產後心情。（IG：@lisa18lee）

日劇《夏空》劇情樂觀正面，被外界譽為新版《阿信的故事》，劇中主角奧原夏奮鬥一生，為求實現夢想、自強不息。香港版主題曲《仲夏陽光》由楊思琦主唱。思琦認為《仲夏陽光》與《夏空》的女主角奧原夏很相襯：「一聽到『陽光』二字就聯想到她樂天的性格，而且歌詞正面，我希望歌曲在疫情下能帶給觀眾朝氣吧。」另一方面香港版插曲《尋覓那人》由李家禎作曲、Barry Chung編曲及監製，Lisa亦親自填詞及主唱。

正如劇中女主角奧原夏結婚後亦要家庭事業兩兼顧，楊思琦形容自己同女主角很相似。（IG：@lisa18lee）

+ 7 + 7 + 7

兩位星級靚媽均喺今年誕下小朋友，對於再次投入工作感到高興。正如劇中女主角奧原夏結婚後亦要家庭事業兩兼顧，思琦形容自己同女主角很相似：「現時我像她一樣有自己喜歡的工作，但要兼顧家庭，實在不容易。」Lisa亦分享：「老公也支持我的工作，沒有給我壓力。如果他知道我要外出拍攝，就會早點回家幫我照顧女兒。」Lisa又笑指未話畀老公知《尋覓那人》MV有床戲，雖然不是「激戰」，但未估計到佢反應如何。