林子博太太離世後堅持工作　「唔想成日喺屋企睹物思人」

林子博太太早前去世。（Facebook：@林子博-我們這一家）

太太去世後，林子博就要父兼母職，湊大一對仔女。呢日佢地一家三口拍攝廣告，原來本身一早已定好拍攝日期及場地，未料拍攝前幾日，子博太太不幸病逝，廣告商非常體恤子博情況，主動提出取消所有拍攝，待子博一家心情稍為平復後才擇日再拍，但子博堅持不改期，如常開工，且整個拍攝過程表現專業。

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

太太去世後，林子博堅持繼續工作相當敬業。

拍攝當日，一對小朋友聽話又乖巧，加上早有演出經驗，所以極其順利，當子女在拍攝時，子博更喺旁邊為佢哋影相及拍video。其中有一幕要拍三人一齊瞓喺床上睇手機，又有一幕係子博捧蛋糕俾囝囝時被水槍噴臉，林氏這一家都拍得好開心，子博表示：「同細路拍嘢都有經驗，但今日特別啲，壓力冇咁大。平日我要篤住佢哋背稿俾反應，今日呢個宣傳片正呀，係冇對白，對我就冇咗呢方面壓力，小朋友都做得好happy好開心，係寓工作於娛樂。」

仔女拍攝時，林子博都有喺旁邊教路。

提到仔女表現子博亦感滿意：「我俾9分，佢哋好自然，做到導演要求，同埋聽話唔嗌交，因為平日佢哋成日嗌交好煩，阿仔又郁手郁腳，家姐好怕佢呢啲嘢，今日算係合作畀臉我。」子博又話其實堅持如期開工對一家人都係好事：「開頭我都驚今日開工取消，唔係因為我可唔可以咁快回復情緒開工，怕工作人員關心我使唔使抖一抖？反而我唔想，始終太太走咗都唔想成日喺屋企對住四幅牆，睹物思人，帶啲小朋友出去抖下氣行下街，分散注意力。其實噚日都帶咗佢哋去大棠騎馬，帶佢哋餵羊，希望生活盡快回復正常。太太嘅後事當然會一路做，但有時難免令我勾起好多回憶，但係盡做啦，最緊要睇番小朋友嘅情緒，關注番佢哋。」