楊冪跟高大俊男三亞漫步沙灘　網民嘲笑魏大勛頭髮可換顏色

內地女星楊冪跟劉愷威離婚後，早已埋首於工作中，一劇接一劇，而且跟內地男星魏大勛傳出緋聞，多次被拍得甜蜜逛街，戀情已是公開的秘密。但近日楊冪Po出多張在三亞逛海邊的照片，清爽洋裝，充滿少女感，獲得網民大讚。最讓人意想不到，楊冪並非一人行海灘，同行還有一名神秘男子，二人漫步沙灘的照片曝光後，隨即傳出楊冪跟魏大勛情變，下文為大家揭開該名男子的真正身份。

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楊冪在三亞海灘自拍，意外令疑似新戀情曝光。（楊冪微博）

楊冪雖然已經34歲，外表卻保持得如同少女，完全看不出已為人母，跟劉愷威離婚，回復單身的她，跟真人騷的拍檔魏大勛傳出緋聞，多次被拍得拍拖行街。但近日二人的戀情傳出亮起紅燈，事緣楊冪Po出在三亞閒逛海灘的靚相，長髮披肩，穿上清爽洋裝，大曬白滑長腿，留言說自己只是四處走走。但另一方面，時尚芭莎的公關總監邢博俊，公開了跟楊冪在海灘的合照，還說已是第4年跟楊冪在三亞，其實楊冪跟邢博俊的緋聞已傳了多年，二人的合照比劉愷威還要多，邢博俊又叫楊冪做「我愛的冪冪」，相當露骨又肉麻。二人甜蜜合照曝光後，網民也笑說魏大勛頭髮顏色可以再次改變了。

楊冪跟帥哥邢博俊甜蜜合照，二人隨即傳出緋聞。（邢博俊微博）

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同場加映美女模特兒Rachel Yam性感行山：

近日大家都要戴住口罩出街，雖然防疫措施做足，但仍難免感到氣悶，本地模特兒Rachel Yam，近日就到郊外行山，呼吸一口清新空氣，一向喜愛運動的她，身材纖瘦，加上一身小麥健康膚色，可謂無可挑剔，她亦不時在IG Po出靚相，讓大家可以清心消暑，大飽眼福。