全民造星III | 爭入十強變自己友互撼　葉巧琳超班演繹搞喊顧定軒

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》終於進入第四回合10強爭奪戰，參賽者以個人表演取勝，今次同樣有五位評判，當中音樂擔當為陳柏宇（Jason）、鄭欣宜（欣宜）、黃詠詩，以及著重看舞台表演力的林曉峰（阿Lo）和火火。全新賽制是20強進行PK賽，透過兩位導師林二汶及彭秀慧抽籤揀出二人作一對一形式對戰，之後由評判按燈分勝負，兩個只能活一個，當經過10輪對戰，終極10強便會誕生。

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全民造星III︱最後回合賽制公開 終極評判團「主席位」誰屬？

Zeno迎戰同組Mischa

第一輪比賽中，兩位導師就抽出了同是A組的顧定軒（Zeno）以及葉巧琳（Mischa）。比賽開始前，花姐（黃慧君）問Zeno有沒有覺得自己邊方面很失敗，Zeno回答沒有，花姐即狠批Zeno的比賽表現比她預期中失色，未有突顯自己潛能，「我見唔到佢呀（Zeno），明明你應該係最sharp嗰個。」

Zeno被花姐批評沒有突顯自己的潛能。（節目截圖）

Zeno被批歌唱技巧不足

比賽中，Zeno感性演唱《自畫像》兼演戲，迎戰Mischa演唱《She used to be mine》和《Maybe this time》的歌台劇演出。黃詠詩都直認賽事激烈：「第一Round就佢對Mischa，好睇喎！」而Zeno的演唱相當感人，他更一度投入到眼濕濕，可惜仍敵不過Mischa的高音甜、低音靚。

Jason認為Zeno表演「情感豐富」，但技巧不足。欣宜更直接了當地批評他的最大問題是，觀眾無法從他的表演中聽到「內容」，令觀眾無法投入表演：「我第一句就聽唔到你唱乜囉！」

Mischa技術性擊敗對手



至於Mischa方面，五位評判一致給予好評，黃詠詩大讚：「你一開聲，我就有種好放心嘅感覺，好放心聽你盡情喺自己好有信心嘅領域飛馳。」火火直指Mischa的表演夠從容紮實，「好鍾意，欣賞你有信心、好紮實。因為紮實，所以騰出空間從容。有從容你就可以同我哋交流。如果呢一個係個好高級嘅宴會頒獎禮，我係會擺低刀叉同酒，然後轉身：『睇下佢先。係應該尊重呢個人、唔應該飲酒同食嘢。』」最後毫無懸念地，五位評判均一面倒地判Mischa勝出，獲得5盞藍燈，成為首個殺入「終極10強」的第一人。

右雨對戰同組NY

至於第二輪比賽，則是由同是B組成員的右雨對戰NY（鍾諾言）。右雨性感跳唱《I am not yours》，可惜評判指出她問題多多，火火狠批她感染力不足：「啲dancer嘅energy都勁過你。」欣宜則認為她「跳舞唔夠實凈。」阿Lo則指她面容不夠信心，導致表演失色。

NY透過表演突破心魔

而NY跳唱的《摩天動物園》則獲評判賞識，火火稱讚：「我最鍾意呢啲演出，『嘭嘭』聲咁不斷『嘭』我。唱歌呢一刻梗係唔係太好啦，但聽你把聲又唔係五音不全，我鍾意喎！我非常之鍾意你喎！」

之後NY抒發心情，直言想透過表演「搵返自己，想跳女仔舞。」但Jason回答：「我覺得你有咁嘅權利去選擇你想做嘅嘢，但唔一定係啱嘅。可能當你嘅視野擴闊之後，你就會發現你有更加多可以選擇嘅嘢。」不過評判依舊欣賞他的表演，同樣作出一面倒分數，NY以5比0分數撃敗右雨，成為第2位進入十強。

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