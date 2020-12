全民造星III | 爭入十強變自己友互撼　葉巧琳超班演繹搞喊顧定軒

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》終於進入第四回合10強爭奪戰,參賽者以個人表演取勝,今次同樣有五位評判,當中音樂擔當為陳柏宇(Jason)、鄭欣宜(欣宜)、黃詠詩,以及著重看舞台表演力的林曉峰(阿Lo)和火火。全新賽制是20強進行PK賽,透過兩位導師林二汶及彭秀慧抽籤揀出二人作一對一形式對戰,之後由評判按燈分勝負,兩個只能活一個,當經過10輪對戰,終極10強便會誕生。

Zeno迎戰同組Mischa

第一輪比賽中,兩位導師就抽出了同是A組的顧定軒(Zeno)以及葉巧琳(Mischa)。比賽開始前,花姐(黃慧君)問Zeno有沒有覺得自己邊方面很失敗,Zeno回答沒有,花姐即狠批Zeno的比賽表現比她預期中失色,未有突顯自己潛能,「我見唔到佢呀(Zeno),明明你應該係最sharp嗰個。」

Zeno被花姐批評沒有突顯自己的潛能。(節目截圖)

Zeno被批歌唱技巧不足

比賽中,Zeno感性演唱《自畫像》兼演戲,迎戰Mischa演唱《She used to be mine》和《Maybe this time》的歌台劇演出。黃詠詩都直認賽事激烈:「第一Round就佢對Mischa,好睇喎!」而Zeno的演唱相當感人,他更一度投入到眼濕濕,可惜仍敵不過Mischa的高音甜、低音靚。

Jason認為Zeno表演「情感豐富」,但技巧不足。欣宜更直接了當地批評他的最大問題是,觀眾無法從他的表演中聽到「內容」,令觀眾無法投入表演:「我第一句就聽唔到你唱乜囉!」

Mischa技術性擊敗對手



至於Mischa方面,五位評判一致給予好評,黃詠詩大讚:「你一開聲,我就有種好放心嘅感覺,好放心聽你盡情喺自己好有信心嘅領域飛馳。」火火直指Mischa的表演夠從容紮實,「好鍾意,欣賞你有信心、好紮實。因為紮實,所以騰出空間從容。有從容你就可以同我哋交流。如果呢一個係個好高級嘅宴會頒獎禮,我係會擺低刀叉同酒,然後轉身:『睇下佢先。係應該尊重呢個人、唔應該飲酒同食嘢。』」最後毫無懸念地,五位評判均一面倒地判Mischa勝出,獲得5盞藍燈,成為首個殺入「終極10強」的第一人。

右雨對戰同組NY

至於第二輪比賽,則是由同是B組成員的右雨對戰NY(鍾諾言)。右雨性感跳唱《I am not yours》,可惜評判指出她問題多多,火火狠批她感染力不足:「啲dancer嘅energy都勁過你。」欣宜則認為她「跳舞唔夠實凈。」阿Lo則指她面容不夠信心,導致表演失色。

NY透過表演突破心魔

而NY跳唱的《摩天動物園》則獲評判賞識,火火稱讚:「我最鍾意呢啲演出,『嘭嘭』聲咁不斷『嘭』我。唱歌呢一刻梗係唔係太好啦,但聽你把聲又唔係五音不全,我鍾意喎!我非常之鍾意你喎!」

之後NY抒發心情,直言想透過表演「搵返自己,想跳女仔舞。」但Jason回答:「我覺得你有咁嘅權利去選擇你想做嘅嘢,但唔一定係啱嘅。可能當你嘅視野擴闊之後,你就會發現你有更加多可以選擇嘅嘢。」不過評判依舊欣賞他的表演,同樣作出一面倒分數,NY以5比0分數撃敗右雨,成為第2位進入十強。

