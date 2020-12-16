港龍創辦人曹光彪孫女Vivian大肚　大搞Baby Shower下月生B女

港龍創辦人曹光彪孫女、即美國時裝大亨曹其峰二女Vivian Chou於2018年3月在香港與金融才俊Curtis Cheng結婚，其後更在法國南部，以及美國紐約連搞兩場婚禮。婚禮上星光熠熠，不少時裝界名人，如傳媒大亨梅鐸前妻鄧文迪、Tommy Hilfiger夫婦均有出席，認真威水。

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Vivian與Curtis至今結婚接近兩年，原來今年年初已經造人成功，日前更為即將到來的BB大搞一場Baby shower。（網絡圖片）

Vivian與Curtis至今結婚接近兩年，原來今年年初已經造人成功，日前更為即將到來的BB大搞一場Baby shower，邀來眾多朋友一齊分享喜悅。從其友人分享的派對片段可見，當日派對以粉紅色作主題顏色，包括鮮花、曲奇餅、寶石等，大肚的Vivian亦身穿粉紅色長裙，看來今胎是女兒。

Vivian友人更用廁紙當尿片包，實習為BB換片，非常搞笑。友人更在帖文留言透露BB將於下月出世。這次是曹其峰第三次做外公，今次迎來第一個外孫女，實在相當開心。

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