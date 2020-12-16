疑暗撻陳庭欣彩豐行老闆蔡佩賢　 男友有「林峯接班人」之稱

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）的男友、彩豐行老闆楊振源（Benny）疑似搭上女友閨蜜蔡佩賢（Kitty）傳聞愈演愈烈。Toby昨日（15/12）開腔與Kitty割席，直斥對方是：「 唔正經嘅女仔」；另一邊廂的Kitty今日（16/12）則在Instagram發文意有所指，稱對騷擾已報警處理。Kitty今日稍後再接受傳媒訪問，正式同Toby割席。

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陳庭欣（Toby）與有米男友Benny拍拖2年幾，十足糖黐豆！（IG/@toby_yanyan）

陳庭欣前閨密蔡佩賢曬靚相 反擊暗撻彩豐行老闆指控：已報警處理

Kitty稱：「同陳小姐本身唔係好fd（friend），一班朋友（有）時候先會見。」雖然與Toby撇清關係，但她反而直認與Benny是認識多年的朋友，「我同Benny其實認識多年，係朋友，亦有一些合作。」至於問Instagram發文中稱「被安排嘅騷擾」是甚麼意思，Kitty沒有承認上述騷擾是與Toby有關。

Kitty今日分享慶生靚相，但發文似乎意有所指。（IG@sberrykitty）

至於被Toby稱為「 唔正經嘅女仔」一事，Kitty對此一笑置之，指上述所稱僅是Toby的一面之詞，「我係比較佛系嘅人，影響唔到我，聽完就算」，最後再意有所指地話：「我口才唔係叻，但係大家會明。」

雖然Kitty被指搭上Benny，但其實她本身亦有男友。據悉，Kitty男友名叫陳張敏，是香港甲一籃球員，2009年曾以藝名陳浩明進入樂壇，加入組合「4anda」，英文名為Manson，當時更有「林峯接班人」之稱，可惜星途發展一直黯淡。

Kitty與男友陳張敏：

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