約克郡開膛手5年殘殺13女　聲稱被神召喚：佢叫我殺晒啲妓女！

犯罪史上最聞風喪膽的殺人犯，一定是19世紀的開膛手傑克（Jack the Ripper），除了犯案手法極度兇殘，更囂張到將死者內臟寄給警方，至今其身分還是一個未解之謎。直至80年代英國約克郡出現了一位連環殺人兇手，在5年內殘殺13名女子，被指是開膛手傑克托世！

紀錄片《約克郡屠夫》於12月16日在Netflix上架。（Netflix圖片）

有死者慘遭開腸剖腹

在Netflix新上架的紀錄片《約克郡屠夫》（The Ripper）講述了近代英國最兇殘的連環殺人魔的「約克郡開膛手」（Yorkshire Ripper）Peter Sutcliffe的犯案及調查經過。他在1975至1980年期間，於曼徹斯特、約克郡等地區殘殺了13名女子，至少意圖謀殺7人。受害的女性多數為性工作者，死者均被以鐵鎚重擊頭部，再用螺絲批開腸剖腹，有的胸部及腹部被亂插56刀。

Peter Sutcliffe自15歲起輟學，曾當過掘墓工人，根據英國傳媒報道，Sutcliffe對性工作者產生好奇，更曾在尋求性服務時遭騙財。在犯案期間的5年內，他多次跟蹤及謀殺落單的妓女或被他認為是妓女的女性，更曾返回犯罪現場留下新證據來嘲諷及挑戰警方。由於Sutcliffe專門殺害妓女，被傳媒及當地人封為開膛手，更有人認為他的行事作風跟開膛手傑克，懷疑他是傑克托世再來殺人。

由於受害人全部死狀恐怖，加上鑑證科技還未發達，儘管警方展開英國史上最大規模搜捕行動，可惜遲遲未能將他緝拿歸案，引起北英格蘭附近一帶婦女的恐慌，更紛紛搬離該處。直至1981年，警方截停他的車輛時發現他偽造車牌，而且車上載着一名妓女，才將他逮捕。

11月因染新冠肺炎死亡

這轟動全英國的案件成為傳媒追訪的題材，在開始審訊期間，有大批民眾為了入庭聽審而徹夜排隊。審訊期間，Sutcliffe和盤托出，詳細講述自己如何殺害這些受害人，更指在當挖墓工人時被神召喚，為了服從上帝的使命才殺掉所有妓女，被庭上的醫生診斷為思覺失調。可惜警方和陪審團一致認為他在犯案時非常清醒，最後被判處20項無期徒刑。於上月13日，死於新型冠狀肺炎。

紀錄片除了分析了Sutcliffe的殺人動機和整個調查經過，但同時道出在激烈變革的年代，崇尚男子氣概且貶抑女性已成普世價值，妓女被殺根本不會獲得關注，在這種社會環境及種種因素，間接導致「約克郡開膛手」在那5年間得以逍遙法外。