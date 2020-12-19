三十而已｜地上最強小三林有有　4賤招拆散家庭兼累渣男坐監

《三十而已》年中喺內地播出時大受歡迎，而女主角嘅服飾、名牌手袋、渣男、小三亦頻頻上微博熱搜。劇中飾演小三林有有嘅內地演員張月，其微博更一度要關閉留言功能平息民憤。J2台近日亦播出《三十而已》，大家不妨睇睇呢位小三有幾囂張，拆散別人大好家庭兼搞到渣男坐監。

26歲嘅張月演出過不少劇集，但知明度極低，直到《三十而已》後，火速成為最強綠茶婊，獲演參加《演員請就位2》。(微博圖片)

投其所好

林有有大學畢業後喺遊樂場做導遊，表面單純、天真無邪，其後因工作關係認識煙花設計師許幻山，林有有初見對方已投其所好，話自己最鍾意睇煙花，又大讚對方有才華，搞到許幻山心花怒放。

林有有第一次見許幻山，已不停投其所好。（影片截圖）

瘋狂吹捧

為咗令許幻山對自己更有印象，林有有特意送對方玩具鑰匙扣。唔少網民當時已經話林有有高招，因為唔係送銀包等貼身物品，免得引起對方老婆懷疑。另外，玩具鑰匙扣更顯林有有嘅天真！再加上林有有所送嘅巴斯光年，她將許幻山比喻可以點亮宇宙星空嘅英雄，點會唔冧。

林有有將許幻山當做英雄咁崇拜。（影片截圖）

製造機會

林有有不停製造與許幻山嘅獨處機會，最引起網民憤一幕在雪糕店時，林有有強行食許幻山手上嘅甜筒，而許幻山竟然玩「間接接吻」，繼續食同一甜筒。呢一個舉動比網民鬧爆，瘋狂咀咒「食到肚痾」。

食雪糕呢一幕搞到張月比網民鬧足一星期。（影片截圖）

許幻山喺機場送老婆出差，拜拜完一分鐘都未夠，林有有突然出現，仲話要以助手身份，跟隨許幻山去傾生意。

老婆因為要建立自己嘅事業，所以令許幻山有大把時間出軌。

淪陷。（影片截圖）

向正印示威

林有有為咗更貼近許幼山，辭去遊樂場，並隻身去到上海，成功令許幻山為佢出錢租酒店，展開半包養關係。得一想二嘅林有有其後直接應徵許幻山寓所嘅接待，更慢慢接近正印，並給對方留下唔少出軌線索。許幻山想甩身時，林有有死纏難打，最終令二人婚姻破裂。其後，由於林有有一直「鼓勵」許幻山將有問題嘅煙花留下不消毀，最終搞到煙花爆炸導致有人受傷，身為老闆嘅許幻山為此搞到公司都無埋兼要坐監。

囂張到上門搵正印。（影片截圖）

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