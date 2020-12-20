全民造星III︱傳節目力捧大熱女參賽者　搞女團Mischa陳葦璇入局

ViuTV選秀節目《全民造星III》10強爭奪戰終於在上星期落幕，陳葦璇（Kira）、葉巧琳（Mischa）、雲浩影（Cloud）、李靜蓮（Alina）、趙祥誠（Ben）、鍾諾言（NY）、陳毅燊（AnsonBean）、黃劍文、陳澤言（CY）和劉瑞祈（K Lau）成功入圍。10強總決賽將於本月26日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，眾人誓爭總冠軍寶座。

陳葦璇（右一）近日在《全民造星III》多個表演中表現亮眼，其中以與Alina、子涓及葉巧琳Mischa組成的A組女團表演備受觀眾關注。（Instagram：@hahakirac）

早前A組與B組派出女團對決，A3組陳葦璇、Mischa、夏子涓以及Alina演唱《Hey Sistas》，表演獲網民一致好評。近日有報道指，ViuTV見女團這麼受歡迎，早在30強前已個別跟大部份女參賽者所屬公司斟洽搞女團意願，包括Mischa、陳葦璇、Cloud、Alina、關嘉敏（卡文）和夏子涓等等，但大部分參賽者都不感興趣。

葉巧琳（Mischa）向傳媒回覆傳聞稱，沒有聽聞《造星》要組女團一事，但現時暫希望以solo方式發展。（IG／＠hahakirac）

據悉，由於許多參賽者都是女團出身，但因發展不順，故參加《造星III》比賽，再搞女團都沒有興趣，多數都希望以solo方式發展；再加上參賽者所屬公司不同，搞女團也有難度。以組合樂遊團出身的Mischa回覆傳媒稱，沒有聽聞《造星》要組女團一事，但暫時希望以solo方式發展。

另外，《造星III》決賽評判為香港電影金像獎影后毛舜筠、鄧麗欣、王菀之和《無間道》導演麥兆輝，表演嘉賓則是人氣男子組合MIRROR和《造星II》冠軍吳啟洋Phoebus。

全民造星III｜陳葦璇知名度一度大落後 As One其他隊員去哂邊?