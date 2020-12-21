全民造星III | 決賽對撼無綫《衝上雲霄大選》　花姐：梗係好開心

無綫即將於下周六（26/12）舉辦《衝上雲霄大選》，原來節目會與ViuTV的《全民造星III》總決賽同時段正面對撼。 《衝上雲霄大選》15名參賽者，剛於昨日（20/12）穿著航空制服首晤傳媒，其中參賽者麥大力（Derek）、前男子組合Square成員李傑志（Brian）、朱凱薇（May）和史穎喬均不知道大選將與《全民造星III》對壘。 May未有回應會否有信心撼贏《造星III》，僅表示這些不是她能控制，當晚只會盡力表現自己，但求問心無愧。而Brian則認為兩個節目完全不同，《造星III》賣才華，大選就賣靚仔靚女，最後看誰能入行。

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TVB舉辦全新選秀節目《衝上雲霄大選》。（梁碧玲攝）

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至於《香港01》就此訪問《造星III》監製花姐（黃慧君），會否覺得無綫終於重視ViuTV節目？花姐謙虛地說：「老實呢，我就不嬲都冇理到呢啲嘅，我都係做好個節目。但如果話隔離台都好重視我哋個節目，搵咗個節目嚟對撼，咁我哋梗係好開心啦！即係原來隔離台都有人睇我哋個節目喎！但我覺得呢個良性競爭最開心係啲觀眾，咁最少佢哋有多啲選擇呀嘛！」

花姐直言覺得《全民造星》某程度上也破壞了參賽者的自信心。（資料圖片）

觀眾重新撐本土製作感高興

花姐續解釋，「唔係話佢搵啲嘢打我，我好開心。而係多人睇呢個節目，連隔離台都知道，『原來我哋都有個節目有得鬥喎！』咁大家觀眾開心啲啲、呢個娛樂圈好返啲啲，咁樣囉！」

她又坦言對多了觀眾重拾看電視的習慣大感開心，「因為我都聽好多朋友講話，佢哋好耐未試過坐定定、或趕返去睇電視啦！呢樣嘢我係好開心嘅，我好希望大家有返睇電視嘅習慣。我好開心係，依家大家會約埋啲朋友坐喺度睇電視，好似令到呢個世界融洽咗咁樣！」

《全民造星III》總決賽邀請毛舜筠做評判。（資料圖片）

親解評判邀請原因

至於為何會邀請香港電影金像獎影后毛舜筠（毛姐）、鄧麗欣、王菀之和《無間道》導演麥兆輝做總決賽評判，花姐透露，原來毛姐都有看《造星》！「咁佢（毛姐）會好了解啲參賽者。」花姐又直言非常欣賞Stephy的演技，以及認為她十分適合舞台。

另外，花姐解釋，之所以會邀請上述五人擔任總決賽評判，是因為節目組想有更多演戲代表擔任評判，全因第三季中有更多涉及演戲的表演，「唱歌都好重要，鄧麗欣同王菀之就可以包辦各方面。」因為首先出現的評判人選就是毛姐等五人，所以她沒有考慮其他人選，包括萬眾期待鄭中基，「暴龍哥就下一屆啦！」

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ViuTV選秀節目《全民造星III》十強爭奪戰進行得如火如荼，亦成功令參實者的知名度大大提升。（IG/ @cloudwann）

傳《造星III》創出5點收視紀錄 花姐：冇人同我哋講

至於問是否真如傳聞所言，《造星III》平均有5點收視。花姐直言從不知道收視成績，「如果真係有5點都唔錯。從來冇人會同我哋監製聽原來會有5點收視，如果有就真係開心，希望可以維持到呢個收視。」

最後問疫情下導致總決賽未能邀請現場觀眾入場，會轉用甚麼形式播放，增加現場感，難道是四面台？花姐回答：「唔係四面台，我哋會有5G，可能會有360°、Fancam呢啲嘢。」

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