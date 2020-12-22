女人俱樂部︱七位女主角均無視后提名　「非親生」真係主要原因？

近日TVB深宵劇時段播放由李若彤、李麗珍、袁潔瑩及陳慧珊主演的2014年經典劇集《女人俱樂部》，當年監製曾志偉及陳維冠力邀李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀等七大女神出山參演，陣容龐大，而當年劇集亦叫好叫座，除了引起不少觀眾熱烈討論之外，收視亦收錄得平均25點，在2014年排名第九，與《舌劍上的公堂》、《新抱喜相逢》等並排，而2014年的最高收視劇集則是《使徒行者》，平均28點，綜合收視為30點。

睇睇呢幾位女神復出前後：

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雖然《女人俱樂部》當年叫好叫座，但劇集在年尾的《萬千星輝頒獎禮》中卻獎項全數落空，劇中的一眾女主角更連提名都沒有！《女人俱樂部》獲得的提名包括：「最佳劇集」、「最佳男配角──鄭丹瑞」、「最佳女配角──岑麗香」以及三首「最受歡迎劇集歌曲」總共6個獎項，而2014年的視后得主是《使徒行者》的佘詩曼。對於當年完全沒有視后提名，葉蘊儀曾公開在社交平台上吐苦水：「明白的，我哋都不是TVB親生的。」之後亦有不少網民為劇集抱不平，認為劇中七大女主角不至於連提名都沒有。

重溫當年15位視后投票名單：

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葉蘊儀當年以「不是親生」為由去解釋沒有提名的現象，但其實當時亦有不少人認為七位女神未能在《女人俱樂部》中脫穎而出的真正原因，是緣於七位女主角的戲份分得太散，結果因為「互相𠝹票」的情況下失落入圍機會。而另一方面，TVB亦有不少頒發視帝視后予「非親生」的情況，例如2013年的黃子華憑《My盛Lady》奪得視帝、2015年黃秋生憑《梟雄》封視帝等，2018年馬德鐘亦憑《跳躍生命線》拿下視帝寶座。

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