全民造星III︱十強親揀冠軍　K Lau答案最驚喜：佢拎到就係奇蹟！

限聚令下，很多人都需要在家工作，辦公室靜過太空，但剛過去的周日下午，ViuTV九龍灣總部格外熱鬧，事關即將在周六（26/12）晚上於《全民造星III總決賽》舞台上同場較勁的「終極十強」：陳毅燊（ANSONBEAN）、鍾諾言（NY）、陳澤言（CY）、劉瑞祈（K Lau）、李靜蓮（Alina）、葉巧琳（Mischa）、雲浩影（Cloud）、趙祥誠（Ben）以及黃劍文（Kimman）都統統歸隊接受傳媒訪問。為安全計，由傾偈到影相都不可以脫下口罩，加上時間緊迫，Free Flow自由傾太奢侈，所以預早想好折衷方法：全部人都要回答三條問題。人多口雜，為免讀者睇到頭暈，先精選部份內容放在引言，當預告看就好。 第一條是問決賽當晚會帶來甚麼演出，希望評判看到甚麼。「舞后」Alina透露：「有一個Item我一直都好想做，但從來唔敢掂，甚至可以話比《Hey Sistas》再昇華，今次可以話係自我挑戰，自己都好期待！」「阿蓮」講完，旁邊的黃劍文竟然想「跟風」？「當晚第二個Item我係有『少少郁』嘅，我想喺舞台上面有啲效果囉。」哦，即是雙腳䟴䟴下吧？想像到！就連「黃伯」也如此，經常「多多郁」、跳到骨都拗埋的「折骨舞之神」阿Ben，今勻應該有更大膽嘗試吧？「今次我會第一次喺台上純──唱──歌──！所以阿媽整咗冬蟲夏草，同埋煲薑水，等我唔好感冒，影響把聲。」果然為了奪冠豁出去。 之不過《前傳》歌詞都有得唱：「王座只得一位」，決賽當晚大家都會瞓身爭取高分，為何評判和觀眾偏要投票選你當冠軍？「到時想評判睇到星光熠熠嘅我，如果佢哋認為我值得拎，應該係覺得視覺同聽覺上都好吸引！」看過大熱「雲姨」於「個人賽」獻唱《盡力呼吸》的畫面、台型與氣勢，再聽到她的答案，意料之內！NY就認為是自身散發的個人魅力，能夠勾住評判的心：「好多人都話我眼神成個比卡超咁樣，電死人！」別忘了還有「Watt數驚人」的ANSONBEAN，已經聽了很多次有女評判對他說：姐姐睇得好開心！所以他自我分析能奪冠的原因：「應該會係我嘅Energy，同埋投入囉！要Show到我好鍾意。」 對對對，老土都要講，要贏人先要贏自己，所以問Mischa看好誰人奪冠時，她不介意說出心底話：「入到十強，目標已達成，可以唔使畀冠軍我！」同樣是唱家班、後勁凌厲的CY亦指從沒想過輸，非因自信，而是「我都冇諗過冠唔冠軍呢樣嘢！其實我嘅冠軍心水有三個......愈講愈多汗𠻹！」目光一下子落在K Lau身上，他雖然最長氣，但答案亦最有驚喜，「講到冠軍，我都有三個心水，但三個入面我比較睇好嘅就係......如果佢真係拎到《全民造星III》冠軍，呢種奇蹟同埋希望，係可以令香港人覺得，冇嘢係冇可能。」一輪對答，再影埋相，收工走人──咪住，點解數來數去得九個人，陳葦璇呢？ 撰文：游大東 攝影：梁碧玲 部份相片由ViuTV提供 服裝提供：initial fashion（ANSONBEAN、雲浩影）

剛過去的周日下午，《全民造星III》「終極十強」其中九人齊集在ViuTV九龍灣總部受訪。（左至右）Cloud、Alina、NY、K Lau、Kimman、Ben、CY、ANSONBEAN和Mischa。至於陳葦璇要為總決賽演出排練而臨時缺席。（梁碧玲攝）

《造星III》「終極十強」三條必答題：

Q1：決賽夜會準備甚麼項目參賽？想讓評判看到甚麼？

Q2：覺得有哪些優勝之處值得讓你成為冠軍？

Q3：誰是你的冠軍心水（可以選擇自己），為何？如答案是別人，你覺得自己輸在哪一點？

愈戰愈勇的陳澤言（CY），坦言沒有想過自己會贏冠軍，反而睇好K Lau、Ben與ANSONBEAN。K Lau的原因見下文，他解釋為何選另外兩位：「阿Ben跳舞真係好勁好好睇，至於ANSONBEAN佢係一個好Nice嘅人。」好疑惑，好人就可以當冠軍？CY認真回應：「我覺得呢個性格，係會令佢能唔能夠成為一個好Artist嘅首要條件。」（梁碧玲攝）

CY：「其實我真係冇諗過冠唔冠軍呢樣嘢，所以亦唔會諗過會輸，因為我係想喺嚟緊呢個決賽入面，透過兩個項目，做到我自己想表現嘅嘢，同埋答謝所有支持我嘅人，包括KP（彭秀慧）。」（ViuTV提供）

陳澤言（CY） ：真係冇諗過冠唔冠軍！

A1：「我自己預備咗兩個項目，都係關於唱歌，到時想畀啲評判睇到我喺唱歌方面嘅Talent。（坊間有傳話你會唱《床邊故事》，係唔係真？）唔係！」

A2：「我覺得自己優勝嘅地方，應該係我（學習上）嘅進步空間。（即係令人哋唔再覺得你係『神經刀』都係你想克服嘅嘢？）我覺得呢個我解決唔到，其實可以好啲，但有時我個人都仲係有少少『跳掣』。」

A3：「我嘅冠軍心水有三個，包括K Lau、阿Ben，仲有ANSONBEAN，但我最想（奪冠）嗰個人係K Lau，呢個諗法基於兩個原因，第一個原因，佢係我喺Team B入面最熟嘅人，喺呢段同佢相處嘅呢段日子，我覺得佢係一個好低調嘅人，但佢心入面（對於）想做嘅嘢係係好有Heart、好有火嘅，佢真係好想好想將呢啲嘢帶畀人哋睇到，所以個人感情上我係好想佢拎到冠軍。至於輸在咩原因，其實我真係冇諗過冠唔冠軍呢樣嘢，所以亦唔會諗過會輸，因為我係想喺嚟緊呢個決賽入面，透過兩個項目，做到我自己想表現嘅嘢，同埋答謝所有支持我嘅人，包括KP（彭秀慧）。」

劉瑞祈（K Lau）（梁碧玲攝）

劉瑞祈（K Lau）：期待CY嘅「神經刀」一嘢飛落評判嗰度！

A1：「總決賽嗰日準備咗兩個表演，無論方向、類型都係完全唔同嘅。第一個會做番跳唱表演，但入面會有戲劇元素，有個角色要演繹，呢樣嘢係我之前冇試過，如果發揮得好，相信都會有一個好好嘅效果。第二個表演，就會想Share畀一班過去呢5年入面，（跟我）出生入死嘅戰友同兄弟，一齊帶佢地喺一個二千人嘅場館，同埋全香港觀眾都睇到嘅平台上，一齊上台唱一首歌，首歌都有啲Message嘅，係會帶到畀觀眾或者我哋自己咁多位朋友。」

A2：「我唔係一個貪心，或者會覺得任何類型都可以駕馭到，咁喺《造星III》十強之前嘅路途，衝咗咁多Round，都試過好多唔同嘅表演去突破自己，我都知道自己那個面向同風格係咩類型。所以喺決賽，我希望評判會見到K Lau除咗覺得佢係偶像呀，會跳唱呀，或者係好Chok同好有火之外，都好想佢哋見到嘅就係，呢個人都有一啲可能性，係好啱喺舞台上面喎，令到佢哋諗起某種風格或者能量呀，我最想做嘅就係呢樣嘢。」

A3.1：「我自己都有幾個心水，包括Kimman，CY同埋Mischa。但係三個人，我比較睇好嘅就係......我希望呢個係一個奇蹟，就係CY做到《全民造星III》嘅冠軍，我覺得呢種奇蹟同埋希望，係會令到所有嘅香港人覺得『冇嘢係冇可能』！呢個節目叫《全民造星》，唔係就係全部人睇住一個人，由一個普通人變成一個星咩？因為你睇到CY真係一步一步成長同改變，如果我借用《數碼暴龍》嚟講，佢喺Pre Round嘅時候就係（處於）幼年期，傻傻豬豬咁，去到第二、第三Round嘅時候，會見到佢除咗外型上面嘅改變外，佢能力方面，由當初大家Dis（討論、厭惡）緊佢一啲集中力（問題）呀，或者係舞台狀態呀，你係會見到佢有個改變，如果26/12當晚，佢在台上可以正常發揮到佢嗰種爆炸嘅表現，再加上佢嗰啲『神經刀』一嘢飛落評判嗰度呀，呢件事（奪冠）係有機會發生嘅。

A3. 2：我諗如果我輸嘅，可能係自己表演上面嘅口味（廣東話Rap）唔係個個都鍾意，暫時嚟講，呢樣表演喺香港都唔係太主流，但係我都會繼續堅持行呢條路，因為我好想將一啲我自己覺得好鍾意嘅喜好嘅風格帶到過嚟香港。」

李靜蓮（Alina）（梁碧玲攝）

李靜蓮（Alina）：如果贏，就係贏我嘅Uniqueness！

A1：「決賽兩個Items係一動一靜，一個就會同一個喺《造星》大家都好喜歡嘅參賽者去Jam咗個作品出嚟畀大家睇，我都幾鍾意，雖則我哋嘅進度都尚有進步空間。另一個item係畀我自己挑戰自己嘅，我一直都好想做，但從來都唔敢掂，我覺得呢個Item甚至係比《Hey Sistar》再昇華少少，同埋因為啲歌呀、Dancers呀，全部都係自己一手一腳揀出嚟，仲要自己設計埋Costume嘅衫，咁我都幾期待成件事出咗嚟係點。我希望評判（和觀眾）會睇到多啲我除咗喺舞台上做到嘅嘢，就係可能演戲上嘅一啲啲發揮。」

A2：「可能我係贏喺個Uniqueness囉，因為我哋入到十強，各自都有自己嘅獨特之處，所以我覺得如果我真係贏，就係贏在我嘅獨特性，我覺得呢度所有人贏都係基於呢個原因，除咗技巧係Basic嘢之外。」

A3：「講到冠軍心水，我係睇好阿Ben同埋阿Mi（Mischa）。阿Ben就係因為佢嘅舞蹈成日都好多Surprise畀人啦，而佢喺佢舞種（類型）嘅範圍入面，已經昇華到另一個level，唔係跳得好咁簡單。至於Mischa，我覺得佢努力咗咁多年，佢係時候都要爆發喇，同埋佢係可以做到一個唱跳歌手㗎。所以你問我輸咩，如果係對住阿Ben嘅話，我覺得就係輸畀佢嘅跳舞技巧，因為佢嘅舞種、技巧比我更高更深；阿Mi就唔使講，肯定係唱功，好明顯，佢啲高音我真係做唔到。」

黃劍文（Kimman）：一開始就已經睇好ANSONBEAN！

A1：「我準備咗兩個Items，都係唱歌，不過（內容）有少少唔同。其實喺成個比賽入面，每次都有唔同嘅突破，但今次係想畀大家睇到我嘅真正一面，所以第一個演出，我揀咗一首從來冇表演過，但係好鍾意嘅歌，好想唱嘅歌畀大家聽。第二個Item係唱自己歌，但會有『少少郁』囉，我想喺個舞台上面想有啲效果囉，而呢首歌我其實係好想有人同我一齊跳，所以我請咗其中一個參賽者同我一齊跳。」

A2：「我覺得我只係贏喺唱歌，或者我喺成個比賽入面嘅學習得到嘅信心同突破，令到成個人有唔同咗，我想畀大家見到。因為以前嘅我好怕人哋點睇，所以會好緊張，但而家喺舞台上，我係Enjoy多咗，呢樣先係最重要，其實我喺台上緊張，台下嘅觀眾都會Feel到，正因為我喺《造星III》突破咗以前嗰啲弱點，我覺得自己贏係贏在呢度，但我真係冇諗到自己會贏，因為入咗十強已經係贏咗，最初我係冇諗過自己會入到決賽。」

A3：「我嘅冠軍心水，由一開始到而家都係ANSONBEAN，佢嘅表演我係好鍾意睇，尤其係佢嘅Energy，總之佢做咩都好睇啦，跳舞又好睇，笑下都好睇，跟住Rap又好聽，我鍾意睇佢嘅RAP，因為我做唔到，我都想學下。至於自己輸喺邊，我覺得未係咁全能，佢哋好多個跳唱好叻，個個都有自己特色，我就只係音樂上同唱歌，但我希望有呢種突破，但係可能未夠時間做到我要做嘅野，因為時間太短，所以我唔想咁快完，即係成個節目我想耐少少，但係大家都已經好辛苦喇。」

雲浩影（Cloud）（梁碧玲攝）

雲浩影（Cloud）：想評判睇到星光熠熠嘅我！

A1：「始終自己最擅長嘅係唱歌，所以今次準備咗兩個唱歌項目，我想將唔同嘅歌曲帶畀大家睇，到時想評判睇到星光熠熠嘅我！（之前喺個人賽你唱《盡力呼吸》嘅時候有少少失準，大家都有啲替你擔心，決賽前你會唔會問下二汶或者其他人，幫你『打針』，等你站台演出時再勁啲再穩陣啲？）可能都係臨場唔好咁緊張，同埋要保暖，因為（上次）有啲凍，影響到個Vocal，同埋可能要再練習多啲囉。（你點練習？）都係咁唱，但其實好少時間，加上仲有一個Dance Battle要去顧，所以希望到時自己會有運氣。」

A2：「我覺得評判如果要畀冠軍我，應該係覺得我好吸引（視覺上、聽覺上？）係呀，佢想睇到多啲我。因為好老實講，我覺得唱歌就係揀Mischa，一定唔係輪到我，如果講跳舞就更加冇我份，所以我會覺得，大家會睇到我嘅吸引之處，會睇到我嘅魅力，所以先會投畀我。」

A3：「冠軍心水係璇璇（陳葦璇），因為我覺得佢好全能啦，唱歌跳舞乜都掂，（所以呢個係你覺得自己輸畀佢嘅原因？）我覺得應該係評判口味唔同囉，因為十強，大家都有自己擅長嘅地方，所以如果真係的輸的話，就係口味唔同，或者係臨場失準。」

陳毅燊（ANSONBEAN）（梁碧玲攝）

陳毅燊（ANSONBEAN）：要Show到畀大家睇我有幾鍾意幾投入！

A1：「其實兩個表演我都鍾意，第一個係諗住做我自己一向鍾意嘅音樂，但呢樣嘢喺《造星III》入面冇乜Show過出嚟，同埋嗰一面其實我自己都冇做過呈現到呢種感覺，所以都會幾Fresh。第二個就係諗住將我內心入面嘅嘢，當係心聲咁樣表達，算係一個同觀眾、Fans講我未來會做啲咩嘅承諾。」

A2：「應該會係我嘅Energy，同埋我嘅投入囉，即係我鍾意得嚟，我都要Show到我自己有幾鍾意囉，如果大家Feel唔到嘅話，就唔係嗰樣嘢嚟，所以希望可以傳達到出去。我相信如果做到嘅話，佢哋（評判）就會鍾意。（近來係唔係排練得相當辛苦？）都唔係辛苦嘅，（KP話你參加完呢個比賽之後應該都唔拍通頂？）都怕呀，佢誇張咗少少，即係我可以夜啲訓，但都要保持充足嘅睡眠，最好瞓8至9個鐘，但暫時就少咗啲啲，不過咁努力都係值得嘅，唞少啲，博盡佢。」

A3：「一路都覺得Kimman由比賽前去到而家嘅變化好大，然後佢嘅心態亦都係好正確，即係我覺得係台上好Chill（很有態度、很從容），加上你同佢相處過後，再睇佢表演，你就會感受到佢係一個好善良同好有壓場感嘅人，我覺得喺演藝路上有呢個心態係健康，會令佢更加做到自己嗰樣嘢，我會因為見到佢（出現）而覺得開心。其實我都冇特別諗輸唔輸，我覺得入咗十強，有呢個表演機會已經唔係輸，我諗我唯一輸嘅話，就係我做做唔到我想呈現出嚟嘅表演，但我會盡力，我唔會畀呢件事發生嘅！」

葉巧琳（Mischa）（梁碧玲攝）

葉巧琳（Mischa）：其實可以唔使畀冠軍我！

A1：「會有靜態同動態，我會唱廣東歌，同埋自己創作嘅嘢，係我喺《造星III》嘅舞台裏面冇表演過嘅嘢，所以都會幾Surprising，我自己好想呈現呢兩個item畀人睇。（喺呢個時候用自己的創作會唔會太冒險呢？）唔會呀，其實我自己啲歌全部都係自己創作，我唔想透露太多詳情，但希望其中一隻歌，係送畀自己之餘，亦都送畀呢度嘅參賽者。」

A2：「我諗係我哋呢十個人入面，除左K Lau之外，我都會唱自己創作嘅作品，所以呢樣嘢可能係我喺個台上面嘅特別之處，同埋會用自己把聲音去感染觀眾同評判，希望佢地可以留意到啲歌詞講嘅嘢。老實講，其實可以唔使畀冠軍我，我自己Set嘅目標係入十強，因為我好想入到決定之後唱到自己嘅作品，呢個目標其實已經達成，同埋我好想畀人知道有一把咁樣嘅聲音，有一個咁嘅人去唱自己寫嘅歌，呢個我係已經得到咗嘅一樣嘢，變咗去到十強嘅時候嘅表演，我只不過想畀啲自己想做嘅嘢拎出嚟畀人睇，做一個無悔嘅表演，十年之後望番轉頭仲喺網上，自己會睇番，會覺得係『啊，嗰陣時自己都幾正喎』嘅一個咁樣嘅表演囉。」

A3：「心水冠軍係阿Cloud，我覺得佢好值得我哋畀呢個咁大嘅鼓勵，因為我覺得佢係好有潛質，可以做到好多野，又靚女、又壓台、又唱歌好聽，佢天生有晒一啲好優質嘅條件喺佢身上，只要多啲時間去磨練，佢將會做到一粒好光好光嘅星星，我希望佢成功，亦都希望佢拎到呢個冠軍之後可以同屋企人講：『呢一行我揀啱咗喇！』因為佢之前講過，佢爸爸媽媽年紀大，參加呢個比賽都係想證明自己唔得（因為顧家要變得實際），咁我好想佢得！」

鍾諾言（NY）（梁碧玲攝）

鍾諾言（NY）：舞台魅力係我優勝嘅地方！

A1：「因為我20強嘅時候都唔係做緊我擅長嘅嘢，所以喺嚟緊總決賽我會準備番一個我擅長嘅項目，即係跳唱，入面嘅Message都可以叫做係一入『禮物』，我想突破自己。咁另一個演出就係唱歌加RAP，係有Take到Risk，因為只得好少好少跳舞元素，反而係演戲多。其實兩個演出嘅反差好大，我係想想畀大家見到NY係好多元化嘅。」

A2：「我冇諗過冠軍呢樣嘅，因為Overall睇番，我覺得我哋十個人都有唔同嘅一面，如果真係要講，我覺得比起其他參賽者優勝嘅地方我諗係表情？或者喺台上面，散發出嚟嘅嗰種魅力？因為好多人都話我嘅眼神成個比卡超──電死人咁樣，我覺得呢樣係一種好能夠代表到自己嘅嘢囉。」

A3：「冠軍心水係阿Cloud！我記得由一開始識佢嘅時候，係要參加一個Training Day，我同佢一組，我見到當時嘅佢未知自己對於表演嘅諗法係點，但之後去到比賽，雖然我哋兩個分開咗喺唔同組，但係每次都睇到佢有進步、努力，去到20強嗰個演出（《盡力呼吸》），佢想表達嘅嘢係佢表達到，佢嘅可塑性真係好高，如果畀咗呢個冠軍佢，我會覺得佢之後嘅演藝路可以行得再好啲。」

趙祥誠（Ben）（梁碧玲攝）

趙祥誠（Ben）：兩個表演，一個天堂，一個地獄！

A1：「我準備咗兩個好唔同嘅表演，你可以理解為，一個係天堂嘅感覺，一個係地獄的感覺，一個就係天堂，天堂就係唱歌，跳舞就係地獄喇。雖然今次我話我會唱歌啦，但係我仲有一Part會跳舞嘅，因為有啲人話你唔好次次都跳舞，咁我就想唱歌，所以我今次係第一次純唱歌。（有冇因為咁去練氣？）我都係不斷喺Loop住聽自己首歌，喺間房度唱，以唱到冇瑕疵為目標，就係咁樣練習，因為（準備）時間都唔多，所以冇特登出去跑步練氣。（屋企人有冇煲湯畀你飲？）有呀，有整冬蟲夏草呀，阿媽整嘅，佢又煲啲薑水畀我，等我唔好感冒，佢成日好驚我病，會影響把聲。」

A2：「我覺得我做到一啲人哋做唔到嘅嘢，例如我跳舞上嘅獨特性，即係講我『甩骨』啦，或者我跳一啲好偏門，但係好有效果嘅舞，我覺得呢樣嘢我係比較優勝嘅！」

A3：「冠軍心水係葦璇。因為佢係一個比較全面同全能嘅人，執生能力好強，氣又夠，跳唱方面暫時冇咩人比得上佢，所以佢係上到台演出，係會水準非常穩定嘅一個人。仲有一個心水，就係阿Cloud，我覺得佢係一個好特別嘅人，佢把聲好有治癒能力，佢同阿璇相反，就係好唔穩定，即係上度台嘅時候，係會甩晒所有嘢，唔記得拎Props，硬係有啲甩漏，但係佢嘅執生能力亦都係好強，同埋佢觀眾緣好好，我都覺得佢都好大機會贏。（輸喺邊？）我會輸經驗、狀態。首先我覺得我嘅歌聲可能未夠佢哋突出，另外我都有試過參加跳舞Show，但喺大台上面做個人表演就未試過，所以經驗上未必夠佢哋兩個多。」

陳葦璇。（ViuTV提供）

陳葦璇：揀咗隻參賽以嚟難度最高嘅歌去唱！

＊陳葦璇因為訪問當天需要為總決賽排練，故改以WhatsApp錄音方式回答問題。

A1：「今次決賽我有兩個項目嘅，一個都係做番自己比較擅長嘅唱跳，但今次揀咗隻對我嚟講難度比較高嘅歌，應該係暫時嚟講，我喺咁多個（輪）比賽中最難嘅一首歌，所以喺練習方面都排得比較密。另外我揀咗一首廣東話嘅慢歌，呢個反而係最想畀觀眾同埋評判睇到嘅，因為之前喺節目入面好似《睡公主》嗰Part（演出），我哋其實係有機會可以好安靜咁喺個台上面唱歌，但唔好彩，因為音響有少少問題（失準），我自己就覺得有少少遺憾，所以我都想喺決賽呢個舞台用番呢啲比較坦誠啲嘅方式去演唱一首歌，唱畀觀眾同埋評判聽。」

A2：「我覺得其實我哋十個人，大家嘅優點真係各有千秋，如果一定要話我有咩優點，可能係我嘅舞台經驗比較多，始終之前出過道啦，又去過韓國，仲去過台灣比賽，喺心理質素方面，我係會比較冇咁緊張嘅，同埋我會注重喺多啲練習，令自己嘅狀態穩定啲。」

A3：「我覺得好多個都好犀利呀，但如果要揀一個嘅話，我就會揀阿Ben，因為佢嘅折骨舞非常之出色，大家都睇到，但其實每一次佢都會加一啲新嘅元素，擺落去佢自己隻舞入面，令到表演更加好睇，所以我係好鍾意佢20進10那個有個影子概念嘅舞（《恐怖片》）。其實大家都好少機會聽到佢唱情歌，我私底下聽過，佢把聲實在太有林宥嘉嘅感覺，所以喺唱同跳方面，佢都係好出色，我估佢都係心水冠軍（贏面大）。睇番我自己，因為可能之前觀眾都對我有一定嘅認識，我覺得好似比較難好快畀觀眾見到嗰個突破，我自己練習，可能只係進步咗一少步，我就自己知道，但係觀眾未必睇得到咁大分別，如果拎番10年前同而家的自己去比，觀眾就睇到好明顯嘅分別。其實今次我都係專注番喺唱同埋跳都保持到平時穩定嘅水平，就已經好滿足㗎喇，我今次係想要Enjoy呢個舞台，好似開一個自己嘅Concert咁樣。」

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