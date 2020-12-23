盛品儒老婆蔡一鳳外傭涉偷10萬元戒指　案件今提堂被告不認罪

亞視前高層盛品儒和老婆蔡一鳳（Michelle）9月時怒炒一名工作態度及表現不佳的外傭，該名外傭離開時在行李中跌出一枚屬於蔡一鳳、價值約10萬元、約5卡的橄欖石戒指，家中CCTV有拍下當時情況，蔡一鳳立即報警處理，涉案外傭Narcelles Liverty Villanueva被控盜竊罪，案件今日（23/12）於東區裁判法院提堂。

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盛品儒、蔡一鳳。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

盛品儒老婆蔡一鳳大爆屋企外傭蠱惑 偷10萬蚊戒指報埋警

據悉，蔡一鳳今早9時半在助手陪同下現身東區法院。她接受傳媒訪問時稱，她是盡市民責任作供，她指丈夫仍在睡覺，認為這是小事，由她自行處理。外傭在庭上表示不認罪。辯方律師問蔡一鳳為何認得戒指，蔡一鳳指戒指似是她經常帶，以及自己設計的戒指，又形容發現戒指時被告神情緊張。被告在犯人欄內聽到前僱主作供時，忍不住用紙巾拭淚。

蔡一鳳。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

辯方續質疑，蔡一鳳只提供對被告不利的閉路電視片段及其他隱藏片段。蔡一鳳反問，辯方的言下之意是否質疑她沒有找片段證明被告清白。問蔡一鳳當時為何沒留意行李中的物品，而且表現冷靜，是否知道該行李沒有自己的物品，亦知道自己要做甚麼。蔡一鳳回答稱，當時自己接近發脾氣，所以飲水冷靜，更反駁律師，指她現在知道律師要做甚麼，「我都冇嬲，係咪好冷靜？」

盛品儒與太太蔡一鳳。（施玲玲攝）

由於辯方追問多個問題，案件延長至6時完結，明日續審。蔡一鳳傍晚6時離開法院時接受傳媒訪問，提及她整日作供冷靜，她坦言不得不冷靜，但辛苦法官、雙方律師及其他人。至於問在庭上遭質疑會否感無辜，她稱是「無謂多啲，有啲慘」，因為聘請外傭已經損失一筆錢，現在打官司又消磨時間，花心思提供資料，但資料質素卻被視為欠佳。

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