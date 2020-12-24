Mariah Carey為聖誕特輯任監製　自爆年輕時女性不被鼓勵參與製作

「聖誕女王」瑪莉嘉兒（Mariah Carey）為了給大家一個聖誕驚喜，今年特別跟Apple TV+合作推出的聖誕特輯《Mariah Carey's Magical Christmas Special》，並邀請到Ariana Grande、Jennifer Hudson、Snoop Dogg等超強陣容助陣。早前Mariah接受訪問，透露擔任監製所面對的挑戰。

Mariah Carey's Magical Christmas Special》已於Apple TV+上架。（Apple TV+）

提到跟Apple TV+合作，Mariah表示每年聖誕節都會嘗試做一些特別的事，由於疫情關係，今年沒有辦法舉行Live Show，幸好Apple TV+團隊全力支持今次這個節目。節目於2月便開始着手籌備，亦花了很多心思如何在這個困難的時候做一些能夠讓大家開心度過佳節的表演節目。

對於擔任節目監製，Mariah坦言如果別人能讀懂自己的想法，穿什麼衣服或想要一棵怎樣的聖誕樹當然很好，不過今次的合作能夠讓自己親力親為是一件很有意思的事：「我在創作音樂的時候已經學會了這件事，甚至在年輕的時候，人們都不鼓勵女性同時擔任作曲和監製。」談到今次邀請了多位份量十足的嘉賓參與，Mariah直言這能夠提升至令一個層次，而這個嘉賓陣容能夠吸引所有不同類型的觀眾。

除了有星級嘉賓坐鎮，Mariah的一對仔女Moroccan ＆ Monroe都擔起了重要部分，她透露有仔女一同參與給自己帶來了額外的喜悅，加上有小演員Mykal-Michelle Harris在場：「她（Mykal-Michelle）是Moroccan ＆ Monroe的好友，她已經成為我們家庭的重要成員，她在場景中所做的事啟發了我。她在聖誕樹上懸掛了裝飾品，然後我為她寫了這首小曲子，並將它收錄在專輯中，這是一次很棒的經歷。」不過Mariah直言整個拍攝過程非常有挑戰性，尤其是在疫情肆虐的期間進行，每個人都非常專業，亦有做好防疫措施。

另外，問到錄製過程，以及如何選擇和製作如此驚喜的聖誕歌曲陣容，Mariah表示自己不只創作聖誕歌曲，同時自己亦很喜歡聖誕歌：「創作這些歌曲同時是創造不同的自我，我有很多想法和一直很想做的事，有了今次的節目，我們真的話了很多時間將所有事情結合。至於節目大碟，我可以想像到大家在聖誕節下廚或佈置聖誕樹時聽！」