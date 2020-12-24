小飛流吳磊大個仔身高182cm　同28歲迪麗熱巴演情侶零違和

內地劇《長歌行》由迪麗熱巴和吳磊主演，是2021年令人最期待的劇集，吳磊名字對港人來說有少許陌生，但說起《琅琊榜》胡歌的護衛小飛流，相信大家一定認識，眨下眼吳磊已經大個仔，身高182cm，一身健碩肌肉，跟熱巴飾演情侶完全無違和感，不折不扣是新一代男神。

吳磊在《琅琊榜》飾演胡歌護衛小飛流。（劇照）

吳磊在2015年播出的《琅琊榜》，飾演胡歌身邊的護衛飛流，拍攝時他雖然只得14歲，但cool到爆的神情，已經成為劇中亮點，可惜以他的年紀，仍未能當上主角。吳磊早在3歲已經開始拍廣告，6歲演出首部電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》，在《琅琊榜》後，他於2018年入讀北京電影學院，在電視劇《沙海》擔正，正式成為一線男星，在2019年福布斯中國名人榜，位列第29名。

吳磊在新劇《長歌行》擔正，飾演突厥將軍阿史那隼。（劇照）

迪麗熱巴在劇中飾演唐朝郡主李長歌。（劇照）

+ 7 + 7 + 7

現年20歲的吳磊，擁有迷人電眼及陽光笑容，身高182cm，一身健碩肌肉，在新劇《長歌行》擔正，飾演突厥將軍阿史那隼，而新疆美女迪麗熱巴，反而在劇中飾演唐朝郡主李長歌，二人將會上演一幕異族戀。吳磊雖然跟迪麗熱巴相差8歲，但吳磊高大靚仔，令這段姊弟戀感覺賞心悅目，毫無違和感，而劇中有不少宮廷鬥爭，外族入侵等情節，不是一味的談情說愛，是2021年令人十分期待的劇集。

同場加映江疏影完美鎖骨靚相：