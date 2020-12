余香凝11月下嫁大13年嘅金融才俊陸政渡(TIM)。(葉志明攝)

現年27歲嘅余香凝11月下嫁大13年嘅金融才俊陸政渡(TIM),當時已盛傳佢地係雙喜臨門。成為人妻後嘅首個聖誕節,Jennifer除咗分享老公視角下欣賞人造飄雪兼曬鑽戒,亦終於公佈好消息﹗

Jennifer被指奉子成婚。(余香凝ig)

余香凝同老公著上情侶聖誕衫,坐喺聖誕樹前一齊摸住孕肚,二人流露幸福笑容相視而笑留言話:「All I want for Christmas is YOU 💕Merry Christmas 🎄謝謝上天賜給我們最好的禮物 #感恩 #小生命 #MomToBe #DadToBe」余香凝回覆傳媒時表示:「多謝大家嘅祝福,到而家每日都仲係覺得好奇妙,一個小生命係我嘅肚入面,好感恩! 我同老公都好開心,希望BB健健康康肥肥白白,都祝大家身體健康 聖誕節快樂啦!」