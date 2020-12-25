盤點懷孕仍努力工作星媽　胡杏兒照拍打戲　楊思琦跳K-Pop勁牙煙

胡杏兒陀B拍《那年花開月正圓》，當中仲同孫儷有對打戲。（網上圖片）

胡杏兒宣布再陀B，雖然過去四個多月都喺內地拍真人騷《演員請就位2》，但佢就未有向劇組透露懷孕消息，原因係想平公正比賽。其實杏兒已非首次陀B開工，2017年佢拍內地劇集《那年花開月正圓》時，當時亦係懷有身孕，而且仲同孫儷有對打戲，真係一步一驚心。而除咗杏兒之外，其實圈中唔少女星都試過陀住B開工。

袁詠儀陀B拍《門徙》，無論係導演爾冬陞或者在飾演老公嘅劉德華，都比本身更為緊張。（網上圖片）

袁詠儀拍攝電影《門徙》時已陀B六個月，而佢在戲中嘅角色剛好是一名孕婦。對於陀B拍戲，袁詠儀有解釋因為陳可幸同爾冬陞都係恩師，所以點都要支持。而她當初拍時，爾冬陞比其家人更緊張，既然佢驗身，又多次要求佢同老公張智霖好好商量。而在拍攝時，只要有袁詠儀嘅場口，都一律禁煙。

蔡少芬接拍《甄嬛傳》後得知懷孕，但因合約問題，唯有頂硬上。（網上圖片）

蔡少芬自爆懷第一胎時曾小產，半年後再次懷孕，當時正拍攝《甄嬛傳》雖然佢同老公張晉諗過放棄拍攝，但因為已經簽約，因此不能推劇，為咗唔想對劇組造成壓力，所以直到完成拍攝之外，先公關懷孕消息。而今年初她再次懷孕時，亦係拍攝內地綜藝節目《我最愛的女人們》。

陳慧琳陀B期間，既有接拍廣告亦有出席品牌活動。(影片截圖)

09年，陳慧琳首次陀B，期間她擔任譚詠麟和李克勤演唱會嘉賓，並穿上三吋高跟鞋又唱又跳，睇到大家一額汗。而在停工養胎期間，陳慧琳亦有為美心拍攝月餅廣告。

楊思琦懷有第一胎時，全面停工並飛到美國待產，但去年懷有第二胎時，就完全未停過，期間仲飛到韓國為ViuTV拍攝節目。(影川截圖)

楊思琦去年懷有第二胎時，未知係未因為要賺錢養家，基本上完全無停工安胎，為ViuTV拍攝《香港親善小姐》時，仲大跳K-Pop舞，十分牙煙。

應采兒同老公陳小春夫妻檔上陣。（影片截圖）

去年底宣布懷第二胎嘅應采兒，全力同老公一齊賺人仔，接拍真人騷《一起出發吧》，之後又透過實境節目《新生日記》公開懷孕、生產期間點滴，連入產房生B過程亦全面公開。

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李亞男年初同埋老公、女兒Gabrielle一齊到上海，一邊養胎一邊輕鬆賺錢。（微博圖片）

李亞男2018年陀B時，不時都有出席公開活動。而年初她陀第二胎時，則在內地與老公王祖藍參與真人騷《做家務的男人》，而大女王天韻（Gabrielle）亦不時出鏡。

倪晨曦(Elva)陀B期間，除保持在IG為品牌出PO之外，以及在YT頻道拍片教瑜伽外，亦有接拍廣告。(holdbody@ig圖片)

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Coffee(林芊妤)陀B時，亦保持拍片教瑜伽的習慣，不過由於又瑜伽又倒立，睇到網民膽戰心驚。(IG圖片)

同場加影：Coffee林芊妤仔仔都係瑜伽高手？ 示範高難度動作依然面不改容