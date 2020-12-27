HBO計畫重拍《色慾都市》迷你劇　「Samantha」因被排擠拒絕回歸

經典美劇《色慾都市》（Sex And The City），對時裝潮流的影響可說是無可匹敵，至今播出22年仍為觀眾帶來穿搭啟發，是女士們最愛的劇集之一。日前就傳出劇集再次開拍的消息，更打算原班人馬參與演出，可惜飾演Samantha的Kim Cattrall卻拒絕回歸。

《色慾都市》於1998年播出後立即風靡全球。（Twitter圖片）

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，即將開拍的續集會在HBO Max播出，但暫時只有「Carrie」Sarah Jessica Parker、「Charlotte」（Kristin Davis）和「Miranda」（Cynthia Nixon）有興趣參演，而「Samantha」Kim Cattrall早幾年前已經公開表明不會再拍攝任何有關《色慾都市》的電影或劇集。

其實早年一直傳出Kim Cattrall跟其餘3位女主角不和的消息，去年Kim接受訪問時亦承認此為屬實，更表示自己被眾人排擠及欺凌。另外，身兼女主角和監製的Sarah Jessica Parker亦於去年就透露有興趣開拍多幾集《色慾都市》，加上繼電影上映多年後，世界改變了很多：「包括科技和社交媒體，還有性別政治和MeToo運動，我想『Carrie』應該很想跟大家分享她的觀點。」如果落實開拍，很大機會都會是三缺一，但至今無論HBO Max和Sarah Jessica Parker都暫時還為回應此事。