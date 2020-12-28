高海寧北京街頭食唔停肥咗5KG臉圓圓：吃完這幾天好好減減肥！

高海寧（高Ling）早前因為客串演出內地劇集《三十而已》成功打開知名度，多了北上工作搵銀的機會，近月她就飛到了北京拍劇，並獲安排入住五星級酒店的超豪華套房，待遇極佳。高Ling還會拍片放上小紅書跟大家分享她的酒店房間以及四出品嚐美食的旅程，在留言區與粉絲互動。

高Ling身材勁fit。(高海寧ig)

高Ling作為女藝人雖然時刻都要保持住Fit爆的身材，但身為吃貨的她還是會盡情享受各種美食。呢日她就post了她於北京由餐廳吃到街頭的美食Vlog，片中的她一直吃個不停，包括有中菜、港式點心、蟹黃湯包、炸香腸、糯米糕、炸醬麵、水餃、豆沙包以及燒餅等多種特色地道小食。她留言表示：「這次又回到了北京城，終於有時間約朋友出去好好逛一逛，吃一吃，一個不小心長胖了5公斤！好吧，吃完這幾天好好減減肥！」為了吃無懼身材走樣，她看來也有些臉圓圓了。

高Ling入住的酒店房間好豪華。(小紅書截圖)

網民紛紛留言大讚高Ling性格可愛，真吃盡顯真性情，除了她介紹的美食吸引，她的一身搭配打扮亦網民盛讚，指她穿得時尚有品味，不少網民都問她身上的服飾是什麼牌子，在哪裡買。而她其中一條藍綠色圍巾，淘寶上就可以找到同款，最便宜人仔19.9就有交易，平價貨都被高Ling穿出時尚大牌的感覺。

好好味呀。(小紅書截圖)

點擊睇高Ling入住的酒店以及她品嚐的美食，還有淘寶同款圍巾：

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