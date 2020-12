姜麗文孖韓團2PM Nichkhun挨到實合照：已問准未婚夫

姜麗文年初宣布與圈外工程師男朋友Pakho拉埋天窗,愛情生活幸福令Lesley常常笑容滿面之餘,成為人妻後更愈來愈性感。(IG/@lesleychianglove)

秦沛囡囡姜麗文(Lesley)雖為星二代,但多年來喺娛樂圈靠自己打拚。精通六種語言,曾喺東京生活兩年幾兼做過日本NHK兒童節目主持,又憑創作識落唔少日韓藝人,仲曾經傳出同山下智久以及2PM成員 Jun K(金閔俊)拍拖。Lesley上載一張同2PM成員Nichkhun頭貼頭合照,據知Nichkhun來港拍攝一部荷里活片,Lesley笑言問准未婚夫:「Hi, Bestie @khunsta0624 ! Every time we reunite, it’s as if no time has passed! #sameDerpStuff ( PS- The Fiancé approves him, and he approves the Fiancé )」恨死唔少網友呀﹗

