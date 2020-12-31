陳法拉最新廣告片透露離開TVB原因：始終我唔係受過專業訓練

陳法拉於2013年她正值上位之際，毅然離開TVB，到美國茱莉亞學院（Juilliard School）修讀戲劇碩士課程，她在其代言產品廣告片中透露當年離開的原因，「我諗係因為我真係好鍾意演戲，心入面一直有把聲音叫我去改變。」

陳法拉在最新代言廣告中，透露離開TVB的原因

法拉在片中提及，自己初入行時，完全沒有戲劇基礎，她亦不會說廣東話，為了克服這些不足，頭幾年她非常努力去學習和改善，離開TVB的原因是因為自己太喜歡演戲，但她認為自己沒有受過專業訓練，所以想要改變，在演戲方面做得更好，因此決心到紐約進修戲劇，「當我知道被錄取的時候，真係好開心。」

法拉畢業之後開始在荷李活發展，參演HBO劇集《The Undoing》與及下年上映的Marvel電影《上氣》，事實證明她在最黃金的時期選擇進修，開拓更大的國際巿場的決定沒有錯。在人生的路途上，她將目光放得很遠，「愛情同業都係一樣，由拍拖到步入婚姻，由演員到導演，人生每一個轉變，都係成長雕琢的過程，最重要的是，跟隨自己的心，放膽去試。」

更多法拉心聲，點擊圖片：

+ 29 + 29 + 29

延伸閱讀

超模何穗公開500呎超豪衣帽間 名牌手袋數之不盡！

+ 15 + 15 + 15

更多何穗靚相，點擊圖片：