林作驚傳瞞住母親與裕美結婚　一對「新人」感情史同樣超豐富

林作驚傳與女友裕美在寓所中秘密結婚。（資料圖片）

31歲林作驚傳與32歲裕美在半山麥當勞道豪宅，透過視像在海外律師見證下結成夫妻，更瞞住林媽媽Lily在家中大搞Party，搞到林媽媽忍不住話「如果係真會斷絕母子關係」。林作與現任裕美拍拖之前曾是執業大狀，亦做過全職藝人，當然最轟動的絕對是與「十優港姐」麥明詩一段情。林作與麥明詩拍過3年拖，到2016年分手，仍有一段拖拖拉拉的時期，兩人曾被影到撐枱腳，絕對稱得上是「掟煲唔掟蓋」。林作接受訪問時曾講過，當年第一次見到麥明詩時是一見鍾情，自己當時亦有一名女友，所以幾年後才正式一齊。

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裕美的感情世界比起林作更加精彩，2002年入行後一直緋聞不斷，出道後不久便與E-kids成員阮民安拍拖，之後亦曾與陳柏宇、張彥博、鄧應祈有過一段情。到2013年，裕美與圈外人林恩浩拍拖，同年年底結婚。當外界以為兩人婚後生活美滿時，裕美卻在2016年被爆戀上無綫（TVB）藝員黃子恆，兩人的情慾對話更被流出，後來裕美便指自己遭林恩浩家暴，並單方面申請離婚，只是她與黃子恆的「不倫戀」最後亦無疾而終。

裕美與林作拍拖之前，曾被指戀上TVB高層樂易玲幼子Ryan，可是裕美卻指自己視對方是「細佬」，而2017年她開始意大利商人Alex，裕美更不時在社交網站曬出兩人的拍拖照放閃，但這段異地戀最終都因為言語不通，在年多後分手收場。

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