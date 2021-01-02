《粉雄救兵》Jonathan宣布已跟男友秘婚：同充滿愛嘅伴侶創造人生

美國真人Show節目《粉雄救兵》（原名《Queer Eye For The Straight Guy》，簡稱Queer Eye）於2018年獲Netflix購入版權重新製作，至今播出五季人氣依然高企，連帶五位主持「Fab 5」Karamo、Antoni、Jonathan、Tan及Bobby人氣急升。而Jonathan昨日（1/1）於Instagram宣布已與男友Mark Peacock秘婚！

Jonathan於Instagram宣布已與男友Mark Peacock秘婚。（IG圖片/@jvn）

Jonathan Van Ness在Instagram分享2020年回顧的時候，宣布跟男友秘密結婚，更上載了婚禮照片。相中穿上粉紫色小禮服的Jonathan甜蜜地拖着Mark的手，他在帖文寫道：「我同我最好嘅朋友結咗婚，我會同充滿愛嘅伴侶創造人生。」而節目拍檔Bobby、Tan和Karamo都紛紛留言送上祝福，更笑言終於不用再守這個秘密。

另外，Jonathan於2019年接受《紐約時報》訪問時，透露自己在25歲時確診HIV。其後並在個人回憶錄《Over The Top》中表示有天在髮型屋工作時突然暈倒，求診後才得悉自己對愛滋病病毒呈陽性反應，更自爆年幼時在教堂被性侵後開始接觸男性。