【燕雲台】佘詩曼出場氣勢懾人　劇中蕭家三姊妹性格改變命運

內地劇《燕雲台》由佘詩曼、唐嫣、盧杉等主演，講述遼國蕭家三姊妹，由懵懂青澀少女，各自因性格驅使，發展出不同命運，更反目成仇，而首集播出已清楚帶出了她們的獨特氣質，劇中大家姐佘詩曼霸氣機智，為人顧全大局，二家姐盧杉，思想簡單，為愛不惜一切，最大變化是女主角唐嫣，由天真女孩日漸變成心機滿滿，心狠手辣的攝政皇后，下文為大家分析她們的性格如何影響未來人生。

佘詩曼飾演蕭家大家姐蕭胡輦，甚具壓場感。（劇照）

唐燕演出蕭燕燕，未來會成為攝政皇后。（劇照）

劇集《燕雲台》故事雖然圍繞女主角，唐嫣飾演的蕭燕燕而發展，但港人熟悉的佘詩曼，在劇中表現更能牽動觀眾情緒，阿佘飾演遼國宰相的大小姐蕭胡輦，初登場已顯出她聰明機智一面，二妹蕭烏骨里被其他貴族千金欺負，她出頭解決，以理服人，最終獲得大家認同，阿佘演來恰如其分，而且甚具壓場感。至三妹燕燕在遼帝前冒名參加射柳比賽，犯上欺君之罪，胡輦馬上準備營救妹妹，也顯出她愛妹情深，亦解釋到她讓出愛人韓德讓，為家族犧牲自己的原因，而未來她手握重兵，開疆拓土，始終未有反抗妹妹之心，反過來被兩位妹妹所害，屬於一個悲劇角色。

盧杉飾演蕭家二千金蕭烏骨里，未來會黑化變成奸角。（劇照）

+ 8 + 8 + 8

唐嫣所演的蕭燕燕，剛出場時胸無城府，只是一心為國為民，跟竇驍飾演的韓德讓，真心相愛，但她成為遼國攝政皇后之後，性格亦隨之改變，跟姊妹反目成仇，為國家大局，在宮廷鬥爭中生存，雖然是女主角，但黑化感嚴重，不是一個討好角色。至於相府二小姐蕭烏骨里，由內地女星盧杉演出，為愛不惜一切，挑撥大姊胡輦及三妹燕燕，為夫報仇又下毒陷害妹妹，事敗後自盡，蕭家三姊妹的爭鬥，貫穿全劇，亦是該劇值得追看的地方。

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