無綫「翻拍」《娛樂插班生》捧新人？　監製林肯：預計3月頭開鏡

近年有不少網民反映TVB「演員用嚟用去嗰幾個」，早前《使徒行者3》以《踩過界II》更連續兩少時見到張振朗和蔡思貝，繼而接捧《踩過界II》的《堅離地愛堅離地》又是張振朗夥拍《香港愛情故事》的龔嘉欣，部分觀眾表示稍為吃不消。

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為了改變現有狀況，達致薪火相傳的效果，近日就有消息指TVB打算開拍全新一輯《娛樂插班生》，以80年代娛樂圈生態為故事背景，正物色一班年輕演員「扮演」80年代的歌星、演員，例如譚詠麟、張國榮、陳百強、陳慧嫻等，以輕鬆幽默的方式呈現觀眾眼前。

《香港愛情故事》監製林肯接受《香港01》記者訪問時澄清：「唔係娛樂插班生嚟㗎，（但係咪都講返80年代嘅娛樂圈？）都係嘅，但我哋嗰個係80年代嘅青春、熱血、勵志、喜劇，主要演員全部都Under 25歲，應該1月中會confirm演員，我哋暫時預計3月頭開拍，（會有邊度重要角色？）角色未講得住，暫時仲未可以透露太多呀，等公司公布先。」

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1995年首播、由梅小青監製的電視劇《娛樂插班生》，開創了影射明星藝人的先河，亦成為一時佳話，當年主角梅小惠飾演陸其鐮是以王菲為原型、林家棟飾演的蔡君夏原型則是張學友、還有江欣燕飾演廖惠珠原型更是李莉莉、溫碧霞、葉玉卿、李華月四個人物的混合體。

由於《娛樂插班生》收視高、口碑好，梅小青於1996年以接近原班人馬開拍《樂壇插班生》，兩劇屬姊妹作，故事並不關連。而《樂壇插班生》的林家棟繼續「化身」張學友、梅小惠則變成鄭秀文、江欣燕也成為海艷芳。不過最出位的一定要數黎耀祥飾演的「羅文」，觀眾無不大讚入木三分。

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