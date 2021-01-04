王君馨拍片爆患上暴食症：當時比而家肥12-13磅

藝人王君馨（Grace）近日在YouTube拍片分享到自己曾經的低潮時期，當時患上了暴食症和抑鬱症，那到底如果克服到康復呢？她會在片中跟大家詳細說明，患病主要原因Grace說是初入行時候，拍攝了一個飲食節目，播出了之後得到很多觀眾批評她表現太浮誇，一直接收負評，作為新人Grace完全不懂得處理觀眾的批評，因此導致產生很大壓力，繼而患上暴食症。

Grace最近拍片講自己曾經患上暴食症。（YouTube）

她說：「其實開頭唔知自己有暴食症，我諗當時比我依家係肥12-13磅，會成日忍唔住會食好多嘢。自己又會成日同自己講嘢，心入面會有把聲音鬧我做咩食咁多，但之後又會想有填包個肚個感覺，我試過食盒餅乾有罪惡感，之後掉入垃圾桶，之後我仲記得我去垃圾桶拎返盒餅乾邊食邊喊。唔知有暴食症朋友有冇呢個感覺，係所有嘢都控制唔到，但除咗食物唔會鬧返你，食完你唔會批評我，因為係死物，所以變到食嘢我就有返控制權。」

Grace諗起當時自己係咁食好多嘢。（YouTube）

最後因為Mc Jin帶Grace到教會，然後得到了信仰，令Grace壓力一掃而空，「終於有一個渠道可以將我壓力拎咗，偶像好似一定要將自己最好個面show畀大家睇，唔可以有軟弱、唔可以唔靚、唔可以失敗、唔可以有缺點，其實個陣壓力非常大，但做榜樣嘅感覺就係要盡你所能。」到現今Grace其實還是會對自己要求很高，當要求高的時候壓力自然會來，因此有一句英語此時此刻都幫助了她很多，Grace說：「You just try you best and let God do the rest，這個字到依家我去到好有壓力個位時候，去到要自己好完美時候，我覺得上帝會用呢句說話鼓勵我。」

Grace想跟看這條影片的大家說：「就係你記住你盡你所能時，你可以失敗，你可以不完美，你可以做你自己，你可以去愛去接受自己，即使你未去到你最想達到嘅階段，但你都仲係路途上，你依家只係一個過程去行緊，所以你要善待自己。」

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