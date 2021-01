王君馨拍片爆患上暴食症：當時比而家肥12-13磅

藝人王君馨(Grace)近日在YouTube拍片分享到自己曾經的低潮時期,當時患上了暴食症和抑鬱症,那到底如果克服到康復呢?她會在片中跟大家詳細說明,患病主要原因Grace說是初入行時候,拍攝了一個飲食節目,播出了之後得到很多觀眾批評她表現太浮誇,一直接收負評,作為新人Grace完全不懂得處理觀眾的批評,因此導致產生很大壓力,繼而患上暴食症。

Grace最近拍片講自己曾經患上暴食症。(YouTube)

她說:「其實開頭唔知自己有暴食症,我諗當時比我依家係肥12-13磅,會成日忍唔住會食好多嘢。自己又會成日同自己講嘢,心入面會有把聲音鬧我做咩食咁多,但之後又會想有填包個肚個感覺,我試過食盒餅乾有罪惡感,之後掉入垃圾桶,之後我仲記得我去垃圾桶拎返盒餅乾邊食邊喊。唔知有暴食症朋友有冇呢個感覺,係所有嘢都控制唔到,但除咗食物唔會鬧返你,食完你唔會批評我,因為係死物,所以變到食嘢我就有返控制權。」

Grace諗起當時自己係咁食好多嘢。(YouTube)

最後因為Mc Jin帶Grace到教會,然後得到了信仰,令Grace壓力一掃而空,「終於有一個渠道可以將我壓力拎咗,偶像好似一定要將自己最好個面show畀大家睇,唔可以有軟弱、唔可以唔靚、唔可以失敗、唔可以有缺點,其實個陣壓力非常大,但做榜樣嘅感覺就係要盡你所能。」到現今Grace其實還是會對自己要求很高,當要求高的時候壓力自然會來,因此有一句英語此時此刻都幫助了她很多,Grace說:「You just try you best and let God do the rest,這個字到依家我去到好有壓力個位時候,去到要自己好完美時候,我覺得上帝會用呢句說話鼓勵我。」

Grace想跟看這條影片的大家說:「就係你記住你盡你所能時,你可以失敗,你可以不完美,你可以做你自己,你可以去愛去接受自己,即使你未去到你最想達到嘅階段,但你都仲係路途上,你依家只係一個過程去行緊,所以你要善待自己。」

