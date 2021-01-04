《天涯俠醫》舊照証靚足咁多年　郭羨妮：那時手機影相並不流行

郭羨妮已經46歲，同1999年當選港姐時外貌未有太大變化。（IG：@sonijakk）

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46歲嘅郭羨妮1999年港姐冠軍入行，更係繼李嘉欣後，第二位同時獲得香港小姐和國際華裔小姐冠軍，美貌絕對無容置疑。呢日佢喺IG張貼數張相留言話：「那個時代手機影相並不流行。」零P圖舊照力證佢靚足廿年﹗

郭羨妮是中英混血兒，她於西門菲莎大學主修心理學和經濟學課程，畢業後加入國泰航空當空姐。1999年，郭羨妮參加香港小姐競選，以大熱姿態獲得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。翌年，她參選國際華裔小姐競選，亦以大熱姿態取得冠軍，智慧與美貌不容置疑。（視覺中國）

入行後郭羨妮拍攝過多套劇集，2004年就曾遠赴東非取景拍攝《天涯俠醫》，同劇仲有張家輝、林峯、黃宗澤、盧巧音及連凱等。呢日佢喺IG貼出舊照話：「十幾多年前已經不記得了，遺下的有開心難忘的片段，和當年的一班朋友仔一起捱一起笑，到過德天瀑布，也到過東非，十分難忘的拍攝。感謝Andrew（連凱）發回照片，那個時代手機影相並不流行。 #天涯俠醫 #東非肯亞 #德天瀑布 #年輕 #回憶 #朋友仔」見到相中郭羨妮剪去招牌長髮，五官標緻，同依家並無太大分別，當年少用手機更甚少P圖，網友不禁大讚佢係天然美女。

點擊睇2004年《天涯俠醫》照片：