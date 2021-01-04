李香琴逝世︱30年前訪問已展現豁達性格：做人真係唔使太認真！

「再見！唔好怪我第一句就同你講再見，因為我真係專程嚟同你道別㗎！」 從影多年的資深藝人李香琴，今日（4/1）中午不幸於伊利沙伯醫院離世，終年88歲，縱橫演藝圈60多年的繽紛人生，正式劃上句號，收到新聞短訊之後，立即在串流音樂平台重溫陳輝陽經典作《三千年前》（2007），「琴姐」聲演陳慧創作的對白，情感豐沛，聲線淒酸，一句「我失去嘅嘢實在太多啦！」，一句「你一定會好唔捨得我！」，配合關淑怡演唱的「趁熄滅前，還可一見」，對照這則消息，倍覺傷感。 「我記得，你同我去過嘅每一個地方，嗰啲地方，統統留喺我心裏面。」 其中一個地方是澳門的平安大戲院，那裏是她開展演藝事業的起點。 撰文：游大東

資深演員李香琴今日（4/1）在伊利沙伯醫院離世，終年88歲，圖為當年宣傳劇集《公主嫁到》時留影。（VCG）

李香琴原名李瑞琴，祖父李亞敬舊時於廣東和澳門一帶經商，經營海產和賣米生意，家境富裕。琴姐於順德出世滿月後，父親李炳光舉家遷往澳門定居，據知李父經營錢莊及紙料生意，共有5位太太，而琴姐是家中長女，被視為掌上明珠。

原建於澳門亞美打利庇盧大馬路的平安大戲院，是李香琴演藝事業的起點。

30年前，因為拍攝亞視節目《向每顆星致敬》，琴姐坐船過大海重回成長地，憶起往事。「就係呢間戲院，改變我一生嘅命運，以前任劍輝、白雪仙經常都喺度演粵劇嘅，咁阿嫲帶我嚟睇戲啦，睇睇下，我自己愛上咗粵劇，就算阿嫲唔帶我嚟，我自己都靜靜嚟呀，有功課都唔做，掛住嚟睇大戲，鍾意學戲，經過好多轉折，就搵到個師傅（小鶯鶯）學戲，學咗半年左右喇，師傅介紹我踏台板。真係橋喎，我第一次踏台板亦都係喺呢間平安大戲院。」時為一九四六年，當時琴姐才14歲，但大概由那時開始，便沒有想過要做「正印花旦」。「我認為做『正印花旦』壓力好大，點解呢？因為啲人會睇你做得好唔好，冚唪唥（焦點）都喺自己身上，如果做『第二花旦』就唔係咁喇，（如果）你個『正印花旦』演得跩啲，我做得好啲，就可以蓋過你，我幾有滿足感！」

李香琴音樂遺書《三千年後》呈現老派約會的浪漫 主角是皇后碼頭

1991年因為錄影亞視節目《向每顆星致敬》，琴姐跟隨攝製隊返回澳門，重回平安大戲院拍外景。琴姐於這裏首踏台板，是其演藝事業的開端。（影片截圖）

即看李香琴親述澳門童年及成長史：

+ 13 + 13 + 13

14歲「糴梅香」 經關德興介紹拍電影

何以演大戲會漸漸走進大銀幕？就在「糴梅香」（初踏台板之意）之後一年，即一九四七年，琴姐跟着盧冠廷父母（盧海天與養母譚秀珍）所屬的戲班「日月星劇團」到越南和新加坡做大戲，同行的還有「關師傅」關德興，後來關德興先返港拍戲，之後給琴姐寄信，指可以介紹她拍戲，琴姐開心到彈起，因為她會幻想自己有機會跟偶像張瑛、白燕和梅綺合作，豈料一入片場演出的銀幕處女作是《黃飛鴻大鬧花燈》（1956），飾演侍婢菊香，片酬三百，之後又經羅劍郎引薦，於電影中扮演奸角，憑《鴛鴦江遺恨》（1960）一「奸」成名，直至遇上「西宮」角色，大戰「東宮」余麗珍，獲得「一代奸妃」和「西宮琴」的稱號，迎來第一個事業高峰。琴姐曾在電視節目《正識第一》（2011）透露，為了演好奸角，要望鏡苦練：「走去睇住塊鏡講對白，修嘴型，修眼神，咁樣慢慢練番嚟！（如果演）陰毒，額頭要收細，連講說話（語氣）都唔同！」

此後，因為粵語片市場興旺，琴姐相當搶手，非常多產，更試過一年最多拍過50齣戲，但她坦言初出道的時候確實有捱過苦，因為她屬於獨立演員，沒有後台撐住。「關師傅唔可以部部帶挈我，我又唔打得，打戲都係搵任劍輝、于素秋，我又冇大佬倌帶住，任冰兒都有任劍輝，譚俏紅都有方艷芬。試過有一次，我連接兩部戲，後來通告改咗，入到片場先知兩個（角色）都換咗人，我問導演點解要換人，佢反問我：你有冇大佬倌帶住？我咩都講唔出。」

1956年上映的《黃飛鴻大鬧花燈》，是琴姐在電影圈的處女作，她在戲中飾演侍婢菊香 。（電影截圖）

【矚目配角】入行70年由反派變幕前瑰寶 羅蘭：從來冇諗過做主角

電影公司嫌片酬太貴 轉戰電視圈成《歡樂今宵》台柱

琴姐始終有家要養，為了令父母弟妹有更舒適的生活，於是只好甚麼片約都接受，那怕是別人不願意飾演的奸角，一樣去馬，甚至知道別人拖欠她片酬，她依然不敢投訴，生怕將來再沒有機會演出。可是，無限忍耐沒有讓琴姐好過，當她的戲愈演愈多，片酬由最初三百元升至二千五百元時，電影公司卻嫌她騷錢貴，找了另一位演員頂替，當年專訪裏公開名字，那人是羅蘭。演藝圈從來現實，三分努力七分運氣，當她在電影圈前景暗淡時，其實粵語片亦逐漸式微，取而代之的是電視製作，無綫電視啟播後兩年，當時36歲的琴姐順理成章往九龍塘廣播道尋找機會，先加入無綫，拍過劇集《錄音機情殺案》後，一九七○年轉投麗的映聲，拍攝《家春秋》，數年後又回歸大台，由一九七二年開始成為《歡樂今宵》的台柱之一，另外亦不斷拍劇：《狂潮》（1976）、《家變》（1977）、《網中人》（1979）、《親情》、《輪流傳》（1980），數之不盡，套套經典。

這是《輪流傳》腰斬前的最後一集最後一幕，劇情講到因為家貧，所以黃影霞（鄭裕玲飾）只好嫁給顏世昌（張英才飾）冀換來美好將來，李香琴飾演的母親在出嫁前一天哭別女兒，十分經典。（劇集圖）

憑眼神、面容和聲線 演繹角色入木三分

琴姐憑眼神、面容和聲線，能夠將陰險、淒涼、霸氣、嬌嗲、滑稽、慈祥的角色演得入木三分，角色是她，她就是角色，在鏡頭前那種揮灑自如，你未必記得劇名戲名，但一講起，畫面就會浮現。如《無頭東宮教子鬧金鑾》（1961）扮演西宮，大戰「東宮」余麗珍，或者《還看今朝》（1990）的姚文珠，令人狠得咬牙切齒，欲當街指罵；又如《輪流傳》（1980）和《流氓大亨》（1986）扮演慈母，面對命途多舛的人生，有苦自己知，總是含住泡眼淚，淒涼得教人鼻酸；當然還有在《他來自江湖》（1989）的「靚姑」，有一幕她與何鑫淼（周星馳飾）在何英彪（吳孟達飾）面前唱雙簧，或者於《家有喜事》（1992）裏扮演奶奶大叫「世界末日啦！」，總是睇一次笑一次，多年不變。

說霸氣，又怎能不提《倚天屠龍記》（1986）的滅絕師太，以及《碧血青天楊家將》（1994）的佘太君？還有晚期她在《溏心風暴之家好月圓》（2008）飾演的甘佘君麗，一句「唔使驚，嫲嫲喺大廳」絕對見字如見聲吧。這邊演活傳統價值觀下的中國女性，其實曾幾何時，她亦試過跟歐美時尚接軌，譬如《彩色人生》（1979）扮演模特兒公司老闆娘的Mary，每一集都更換造型，媲美繆騫人的《甜姐兒》，應該沒有很多人看過；某年在亞視台慶夜穿金色吊帶舞衣「惡搞」麥當娜（Madonna）跳唱《Vogue》，盡顯其時尚大膽一面，原來是很多人的Best Kept Secret。多才多藝就是如此，因為琴姐很年輕的時候已明白，要在戲行生存，除了專業，還是專業。

李香琴於劇集《親情》中與周潤發（木嘴輝）飾演母子，她一早知道「阿仔」會紅：「佢啱啱喺訓練班出嚟，喺劇入面扮茶客呢啲二打六角色，我已經同佢講：『你個樣會掂，有型，不過你個名太俗氣。』當時我有勸佢改名，佢冇聽，估唔到轉眼間佢就紅咗。」（影片截圖）

論搞笑，琴姐2012年為朱古力品牌SNICKERS拍的廣告 ── 「球場上的廢青之琴姐上身」，相信很多人都會記得。（廣告截圖）

李香琴1950年曾與蕭仲坤結婚，誕下女兒蕭紫筠，惟最終與前夫於1957年離婚。自此琴姐便再沒有跟其他人談戀愛，惟獨跟自己合作無間的譚炳文傳出緋聞。圖左為TVB開台功臣梁醒波，如今三人均已作古。（影片截圖）

「做人真係唔使咁認真！」

在興盛時代的無綫打滾十多年後，琴姐已非常有名，但為了還人情債給周梁淑怡（時任亞視行政總裁），1990年決定過檔，那時她在大台的最後一套劇集，正是《他來自江湖》，她記得拍到最後一集的時候，時任無綫高層李沛權搭着她的膊頭，就要為她開「期票」：「琴姐，兩年後就要返嚟喇，使唔使簽定合約？點知我過咗亞視，李沛權都跟埋過嚟，到我再續約（亞視），佢又走喇，所以做人真係唔使咁認真！」就是這一句話，反映出琴姐當年受訪時的心境：名氣、錢財如浮雲，放過自己一馬，別太着緊，因為在這一行打滾了數十年，有甚麼事情沒見過呢，執念只會令自己活得不開心。

李香琴在電視界裏不時演慈母角色，總是含住泡眼淚，有說不盡的苦。圖為劇集《當代男兒》（1988），事後琴姐更與萬子上契。（劇集截圖）

估不到40多年前在電視劇裏的琴姐可以那麼有型吧？！這是1979年首播的劇集《彩色人生》，她飾演模特兒公司老闆娘Mary。（劇集截圖）

琴姐在《家有喜事》裏大叫「冇電視睇？世界末日啦」的一幕，是很多港產片擁躉心中的永恆經典場口。

《他來自江湖》這幕周星馳與李香琴在吳孟達面前「唱雙簧」實在太過好笑，經常在YouTube點播重溫。（YouTube截圖）

母親突然離世成人生最痛

她享受演出，但心頭不高，沒想過要做女主角。「我入戲行，阿爸同我講，結婚，未必嫁得好，你鍾意做戲就做戲，話總之搵到食就算。我從來冇諗過做正印，做二、三幫已經心滿意足喇！」這段說話，摘自1992年10月16日出版的《壹週刊》「金峯集」專欄，當時負責採訪的是李志豪，2016年他離開壹傳媒的時候，職位是《壹週刊》社長。重讀這篇30年前的人物專訪，會看到琴姐的人生觀：人生不過是一場夢，不用太認真，更不可有風駛盡𢃇。

「我哋呢行真係偏門嚟㗎，你唔知幾時會唔紅，亦唔知幾時會紅，諗都諗唔到。所以我覺得紅嘅時候唔好太得意，唔好（畀）勝利沖昏頭腦，唔係咁樣，一跌咪好辛苦囉！」賺到錢，生活過得去便可以了，琴姐當時認為自己條命已如打牌打到北圈，剩下的，都是Bonus，沒有很多事情可以傷害她，就算以往吃過的苦頭，變成回憶後亦只剩下快樂的片段。「我好樂觀，從來冇恨自己可以有家財億萬，我經常覺得，唔好成日諗住人哋坐Benz（平治）230，我就要坐450，咁樣成日都唔會開心。」



惟獨有一件事，任時日過了多久，她仍然放不下，那是母親突然去世。一九六五年某夜，琴姐在戲院看戲，突然銀幕上出現了一句字幕，大意是：「李香琴，即出門口，有人找你！」

此話一出，現場霎時間亂作一團，琴姐以為是否有人整蠱自己，當她走出戲院門外，赫然見到妹妹正在等她，原來是她的媽媽因為心臟病發過世。「佢個心唔舒服，醫生以為係胃病，打完針之後半個鐘就死咗。」這件事對琴姐打擊很大，因為她還以為自己終於可以讓母親過得好一點，但計劃從來趕不上變化。「我啱啱儲夠錢喺太子道買咗層樓，屋契寫咗佢個名。」自己無法見到母親最後一面，成為一生最痛，但也知道那是每個人的必經階段，所以很早已吩咐女兒，如果有一天自己口齒不清，或再不能照顧自己時，便送去老人院，不要為家人添麻煩。今天看新聞，知道琴姐在女兒陪伴下撒手塵寰，生離死別當然教人傷心，但她的精彩一生，將會永遠刻在大家的心底裏，永誌不忘。

重溫琴姐在退休前於無綫電視演出劇集《公主嫁到》和《溏心風暴之家好月圓》花絮：