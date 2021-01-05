吳保錡@ERROR舊愛Carrie爆料指多前科　二人最後對話全沒提分手

男子組合ERROR成員吳保錡昨日被《香港01》獨家爆出，戀上性感女神張沛樂（沙律）後，卻沒有和正印模特兒女友Carrie講分手，Carrie得悉戀情後大感愕然：「我哋冇講過分手。」不過保錡卻強調已分手，聲稱沒有聯絡一個月，沙律亦否認為第三者。

保錡（吳保錡）。（Instagram/@k_p0k1）

昨日Carrie大受打擊，在Instagram長文控訴在不知情的情況下被分手。今日（5/1）她接受傳媒訪問時坦言看到相關新聞時「嬲到手都震」，更立即爆喊。她不忿保錡說謊，直言有幾位網民向她爆料指保錡其實是「偷食慣犯」。

沙律張沛樂。（IG圖片 / charlottecheung107）

有保錡鄰居指證保錡曾帶其他女仔回家；保錡舊愛則爆料，稱保錡經常想約她外出開房；又有人透露保錡曾暗示其他女仔自己與Carrie舊情不再，瘋狂約女出街。Carrie對此表示現在已經了解清楚保錡為人，更指如果保錡本身沒有問題的話，不會有這麼多網民向她報料。

Carrie與保錡。（圖片由受訪者提供）

Carrie公開了保錡與她的對話截圖，她暱稱保錡做「肥肥」，兩人最後對話是去年11月26日，當時兩人對話中，保錡完全沒有提過分手，之後幾日兩人亦沒有再聯絡。直至1月1日，Carrie坦言因受不住才主動跟保錡講新年快樂，但保錡沒有再回覆她，但向Carrie承認12月頭已經同另一個一齊。

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