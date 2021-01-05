Harry Style被爆與Olivia Wilde譜姊弟戀　粉絲震驚：不敢相信！

現年26歲的Harry Styles是英國男子組合One Direction的成員，自組合於2015年宣布暫時解散後，單飛的Harry歌唱事業再登上高峰，近年更參與拍攝不少電影。昨日外國傳媒就爆出Harry跟比自己大10年的美國女星Olivia Wilde譜出姊弟戀，更被拍得十指緊扣出席男方經理人的婚禮！

Harry於去年取代被炒的沙拉保夫（Shia LaBeouf）擔任Olivia自導自演的新戲《Don’t Worry Darling》而結緣。據報道指，有消息人士透露兩人已經拍拖幾星期，上周末現身加州參加婚禮，期間更兩人有親密的互動更形影不離兼拖手。在粉絲於Twitter瘋傳的照片中看到，Harry緊緊拖着Olivia的手，而有英國報章就拍得兩人昨日（4/1）拖着行李回Harry位於洛杉磯大宅的照片，知情人士表示兩人最近變得非常親密：「這幾星期他們花很多時間在一起，她（Olivia）常到訪他（Harry）的家。」

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有大批粉絲得悉此事後大感震驚，不想相信偶像的新戀情之餘，更指：「佢哋一定係朋友！」、「唔敢相信！」、「唔係真！」。另外，Olivia曾跟拍拖7年的男性Jason Sudeikis訂婚，並育有兩名子女，不過去年11月就被爆出於年初經已分手和取消婚約，但為了子女仍保持着友好關係，更不時會一家四口見面。