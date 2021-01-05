執屋｜老公花逾10萬元買到全屋都係模型 老婆點解會忍到?

「夢想係砌模型同瞓覺嘅地方分開，直到搬入嚟，決定細房用嚟做模型房」Juno望住啲模型幾開心，可惜因為囝囝就出世，呢間房將會成為回憶。（影片截圖）

ViuTV最新一集嘅《執屋》屋主Juno，同老婆Angel以及兩歲半女兒住兩房一廳單位，由於Juno係超級模型迷，家中珍藏逾10萬元，甚至將其一間房用作模型迷。之不過，隨住細仔即將出世，加上「愈買愈多，愈來愈亂」，於是決定將模型房變成小朋友房屋。

用盡每一寸空間，最好笑係搵出12副啤牌。（影片截圖）

對於老公如此沉迷模型，老婆Angel似乎又唔算反感，仲話對方可以容忍自己唔執屋，所以佢都可以接受佢買玩具，Angel甚至大讚Juno肯花時間、心思去清潔模型。「我覺得佢影響唔到我，又影響唔到女兒，咁我覺得無問題囉。」、「我忍容佢啲玩具，定係佢容忍我唔執嘢，其實係雙向，大家都係度容忍大家。」節目中，幾位主持人搵出未開盒嘅模型，Angel話曾經提議老公賣走部分形藏，但即時遭到否決。而拍攝當日，幾位主持人都有問Juno有邊啲模型可以丟掉，結束係「無」，最後唯有將部分模型放入膠箱後再轉移到迷你倉。

呢個煮食爐變咗放置信件。（影片截圖）

雖然客廳無位至連單車都要掛上牆、每晚食飯都要將飯枱上雜物移走，但Angel依然繼續買，甚至喺疫情期間，入手小形鞦韆比囡囡玩，令客廳寸步難行。

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