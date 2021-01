說唱界教父Dr. Dre因腦動脈瘤緊急入院　IG報平安：很快回家！

現年55歲的Hip Hop界教父兼音樂製作人Dr.Dre,於美國時間今日傳出因患有腦動脈瘤而緊急送醫的消息,經治療後目前情況穩定。

Dr.Dre傳出因患有腦動脈瘤而緊急送醫的消息。(Getty Images)

據外國傳媒報導,Dr.Dre在前日(4/1)被送往洛杉磯Cedars-Sinai醫學中心,雖然本人還未正式對外公布這個消息,但不少饒舌歌手好友,包括Snoop Dogg、Ice Cube、Juicy J 等人,都在社交平台祝Dr. Dre早日康復。Snoop Dogg今早在Instagram上載了自己跟Dr. Dre、50 Cent、Eminem、Wiz Khalifa、2PAC在2012年Coachella音樂節的經典片段,並留言寫到:「Dr. Dre早日康復,因為我們需要你!」

當大家都非常擔心Dr.Dre的病情,他本人在今日中午於IG發文交代情況,並感謝專業的醫護人員:「感謝我的家人,朋友和粉絲的關心和祝福。我的醫療團隊做得很好,得到了很好的護理。我將出院,很快回家。(Thanks to my family, friends and fans for their interest and well wishes. I’m doing great and getting excellent care from my medical team. I will be out of the hospital and back home soon. Shout out to all the great medical professionals at Cedars. One Love!!)」

Dr.Dre是Hip Hop界的代表人物之一,更栽培了Eminem、2PAC等神級饒舌唱歌手。而在2010年跟Eminem和Skylar Grey合作的歌曲《I Need A Doctor》令三人的歌唱生涯再次推上高峰。另外,Dr. Dre同時亦是美國聲效品牌Beats by Dr. Dre的創辦人。