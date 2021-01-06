衝上雲霄｜李傑志自爆與周柏豪傾偈：兩星期後機長話有人投訴我

李傑志曾經是男子組合Square成員，故認識不少藝人，當中包括陳偉霆。（IG圖片)

無綫舉辦嘅《衝上雲霄大選》吸引咗一班空姐、空少以及機師參加，喺比賽中落選嘅李傑志（Brian）早前接受節目《Mean傾》訪問時，提到近年有唔少空姐都會喺個人IG上載與藝人嘅合照，但其實原來好多航空公司都有社交媒體守則，唔可以喺機上影相，亦唔可以爆料。「最慘係我嗰時飛，遇到啲明星朋友，出去傾偈跟住就被照肺。可能係啲客見到，覺得機師走出嚟同明星傾偈，會影響航空安全。」

Brian喺機上同完周柏豪傾偈後被照肺。（影片截圖）

Brian表示自己第一個遇到嘅藝人係周柏豪，當時對方由布吉舉行完婚禮返港。「傾幾句好開心，佢同爸爸一齊，傾完之後兩個星期chief pilot（機長）話要見我，問我記唔記得布吉呢班機發生咩事。」後來Brian由機中口中得知自己被投訴，仲話「咁啱嗰個係CEO啲朋友，下次你叫空姐長同明星／客人講話你要叫佢啦。」

話說周柏豪曾在機上食麥當奴而被其他客人投訴。（punkhippie@IG圖片)

為怕再被投訴，Brian自此跟足守則，有次他由北京返港時遇上陳偉霆，於是叫空姐傳話，稱副機長想跟他見面。「佢一開始見到我『喂Brian』，之後我哋躲起來敍舊。」除咗紅到上春晚嘅陳偉霆之外，Brian原來亦遇過周潤發同「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），兼且集郵成功並沒有被投訴，佢仲話當時自己用Wakanda Forever同「黑豹」打招呼。

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