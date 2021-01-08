盤點當女神遇上醫生愛得驚天動地　鍾嘉欣閃嫁朱千雪退隱

參選港姐亞軍入行嘅朱慧敏（Queenie）多年來情路崎嶇，不過今日有消息拍佢已入入紙註冊，準備嫁比心臟科名醫陳良貴。其實圈中有唔少女星都似乎特別鍾情醫生，而其中一位女神所嫁嘅更係擁有法國貴族後人。

官恩娜出生於法屬玻里尼亞大溪地家族來頭不少，其父官有權綽號有「珍珠大王」之稱。

官恩娜於2015年宣佈與拍拖六年嘅中法混血男友Domingo正式結為夫婦。家族喺法國有過萬呎大屋嘅Domingo，曾在擁有愛爾蘭皇家內外科醫學院執照，又係英國倫敦大學分子醫學碩士，此外，又曾在瑪麗醫院做過麻醉科，嫁到筍盤後，官恩娜已近乎息影，並先後為Domingo誕下一對仔女。

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鍾嘉欣同脊醫Jeremy拍拖十月就已封盤，婚後大部分時間留在加拿大。(chungkayanlinda@IG圖片)

鍾嘉欣於2015年時閃電脊醫Jeremy，由於嘉欣當時係一線花旦，加上Jeremy比她年長13歲，所以消息令不少宅男心碎成灰。Jeremy於溫哥華開設脊醫診所，每年收入約一百萬港元，其伯父梁乃鵬律師出身，曾任無綫主席。有指Jeremy曾與一位單親媽媽拍拖多年，但最後敵不過屋企壓力而分手。鍾嘉欣曾表示認識Jeremy四日已認定對方係Mr. right，所以拍拖10個月便決定拉埋天窗。婚後很快三年抱兩，先後誕下一子一女。

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朱千雪（Tracy）與同青梅竹馬老公Justin於峇里舉行簡單低調的婚禮，只宴請了80位親友出席。（IG@@tracytschu）

12年港姐季軍朱千雪，有樣有家底兼有學歷，老公Justin Ng（吳昆倫）曾在澳洲讀書，在新加坡任職放射治療醫生，爸爸係老牌茶莊「祺棧茶行」老闆，五年前更在香格里拉集團做執行董事，與朱千雪可謂門當戶對！最重要係二人自小認識，所以就算男友一直在新加坡時，亦無影響感情，二人最終在2019年正式封盤。婚後Justin不時奔波兩地，化身空中飛人來港會嬌妻。而朱千雪亦在婚後攻讀城市大學法律系博士，去年畢業再完成三個月實習期後，正式成為執業大律師。

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陳國強同陳煒同樣經歷過一段婚姻，而陳國強與前妻育有兩女。(FB圖片)

陳煒與台灣商人顏志行離婚後，單身7年之久。在好友黃智賢介紹下，認識醫生男友陳國強（Aldous），Aldous早年曾任職屯門醫院，之後在將軍澳一屋邨開診所，近年與黃智賢等開醫學美容中心。戀情曝光後，二人不時被影到形影不離並火速同居。

Apple比牙醫年長2歲（IG圖片)

台灣黑澀會美眉Apple（黃暐婷）去年認愛牙醫男友，並表示以結婚為前提交往中。其男友之原來是有「台灣最帥牙醫」之稱嘅趙國翔，畢業於台北醫學大學牙醫系，目前台牙醫診所院長。有指趙國翔父親在治療食道癌期間受到很多醫界好友的幫助，令趙國翔體悟到該把自己專業奉獻給更多需要的人，因此每年都會安排義診，亦抽空擔任客座講師。

賴弘國同阿嬌在2018年結婚。（鍾欣潼微博圖片）

鍾欣潼前夫賴弘國（Michael）素有「醫界王陽明 」之稱，畢業於私立輔仁大學醫學系後，曾在北醫附設醫院婦產科任醫師，後轉戰到醫美診所任職，於台灣藝人陳怡蓉老公薛博仁開設的醫美診所工作。去年5月，賴弘國率先承認結束與阿嬌嘅15個月婚姻而引起三地熱議。

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25歲的馮盈盈於2016年參選港姐時，已提及自己有一名任職醫生的圈外男友Martin。（IG＠crystalfyy）

馮盈盈參選香港小姐時，已公開承認有個醫生男友鍾文浩（Martin）。其後被揭原來曾經係會考十優狀元，並在瑪麗醫院任職內科駐院醫生。拍拖期間，盈盈瞞住父母與Martin夾首期，以2000萬賺入何文田兩房海景，可惜展開同居生活唔夠一年就宣告分手。

陳慧嫻多年來情路崎嶇。（IG@priscillachanwaihan）

陳慧嫻早年求醫時，重遇暗戀自己多年嘅醫生好友謝國麟，喺對方悉心照顧下發展成情侶。拍拖三年， 謝國麟被爆趁女友登台期間，與女護士偷情。陳慧嫻事後雖然力撐男友，但最後分手收場。分手後，有指陳慧嫻焦慮症復發，多次自殘。